InfiniteAcademy traz cursos online e grátis a empreendedores

A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, anuncia o lançamento da InfiniteAcademy, novo hub digital de cursos gratuitos focado nos desafios da vida de quem empreende. A estreia acontece com o curso de precificação online “Quanto Cobrar”, desenvolvido em parceria com a especialista em precificação e contadora Samyra Mota, que ensina a como calcular preços corretamente e transformar faturamento em lucro.

A InfiniteAcademy nasce alinhada à missão da InfinitePay de oferecer ferramentas de ponta e conteúdos de qualidade que apoiem empreendedores a prosperar de forma sustentável e lucrativa.

“A proposta é oferecer conteúdos gratuitos, diretos, aplicáveis e focados em resultado, sem complexidade. Queremos reforçar a posição da InfinitePay de ser uma parceira no crescimento de micro e pequenos empreendedores ao longo de toda a jornada de crescimento, do primeiro dia até o sucesso. Temos curso de vendas de serviços, venda na rua, declaração de Imposto de Renda, tudo pensado para a realidade de quem empreende”, afirma Ricardo Cici, Chief Growth Officer (CGO) da CloudWalk.

Com cinco aulas, o curso de estreia da plataforma foi criado para resolver um dos principais dilemas de quem empreende: saber quanto cobrar. A proposta é ajudar profissionais que vendem produtos ou serviços a sair do “achismo” e adotar um método simples e direto de precificação, considerando custos, despesas e margem de lucro.

Os conteúdos do “Quanto Cobrar” abordam desde conceitos básicos até a aplicação prática do processo de precificação, mostrando como estruturar preços de forma sustentável. O curso também inclui um estudo de caso real, evidenciando como erros de precificação podem levar negócios ao prejuízo, mesmo com alto volume de vendas.

Além do conteúdo educacional, o curso conecta teoria à prática ao apresentar ferramentas que ajudam na gestão financeira do dia a dia, como controle de vendas, acompanhamento de entradas e saídas e soluções de pagamento disponíveis no ecossistema da InfinitePay. A proposta é mostrar como organização financeira, tecnologia e inteligência artificial caminham juntas para impulsionar o crescimento dos negócios.

“A maioria dos empreendedores não perde dinheiro por falta de vendas, mas por não saber precificar. Quando você entende seus números, o lucro deixa de ser sorte e passa a ser decisão”, explica Samyra Mota, especialista em precificação e criadora do método ensinado no curso.

Samyra é dona do perfil Fiscal sem Prejuízo, no TikTok, voltado a microempreendedores, com mais de 340 mil seguidores. Ela já ajudou diversos empreendedores a identificar erros comuns, como calcular preços apenas com base na concorrência ou aplicar margens sem considerar todos os custos envolvidos — práticas que podem comprometer completamente o resultado financeiro no fim do mês. Com base nessa experiência, desenvolveu um método acessível para qualquer pessoa aplicar, independentemente do tamanho do negócio.

Precificação na prática

O curso “Quanto Cobrar” é dividido em cinco aulas:

Aula 1 – Custos e despesas: o que está comendo seu lucro sem você saber?



Explica a diferença entre custos, despesas fixas e variáveis, e como identificar gastos invisíveis que impactam diretamente o lucro.

Aula 2 – O que é markup: a fórmula por trás do preço certo.



Apresenta os fundamentos do markup e como ele combina custos, despesas e lucro para formar o preço ideal.

Aula 3 – Cálculo do markup: descubra o preço real do produto.



Mostra, passo a passo, como aplicar a fórmula, ajustar preços ao mercado e evitar prejuízos em promoções.

Aula 4 – Precificação de serviços: quanto vale a hora de trabalho?



Ensina como calcular a hora técnica, considerando tempo produtivo e pró-labore, além de estruturar o custo de serviços.

Aula 5 – Estudo de caso: como identificar erros e corrigir prejuízos?



Apresenta um caso real que mostra, na prática, como erros de precificação impactam o negócio e como corrigi-los.

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Todas as aulas já estão disponíveis gratuitamente na plataforma e podem ser acessadas mediante cadastro.