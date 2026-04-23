Construção sustentável impulsiona eficiência no Brasil

O setor da construção civil passa por uma reestruturação, marcada pela integração de soluções sustentáveis. As edificações deixam de ser apenas consumidoras de recursos e passam a incorporar sistemas de gestão de energia, água e resíduos. Dados indicam que técnicas como o Light Steel Frame (LSF) apresentam crescimento no Brasil, em um setor que faturou R$ 17,2 bilhões em 2023 e no qual cerca de 78% dos fabricantes projetam expansão nos próximos anos, segundo o Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA).

“A sustentabilidade integrada se consolida como um vetor de valor. A convergência entre geração fotovoltaica, aquecimento solar térmico, armazenamento em baterias e automação predial permite a criação de sistemas mais eficientes dentro da própria edificação. Esse conceito também abrange a gestão hídrica, com captação e reaproveitamento de águas pluviais, além da integração com a mobilidade elétrica”, afirma Flávio Abreu, CEO da i9 Solar.

Integração como estratégia no setor

Para lideranças do mercado, a integração entre diferentes sistemas é apontada como tendência. Segundo Abreu, “a tecnologia deixa de ser um elemento isolado e passa a compor um ecossistema. A análise envolve desde o projeto arquitetônico, com foco em iluminação e ventilação natural, até a integração entre geração, armazenamento e consumo de recursos”.

Cenário brasileiro e potencial energético

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o avanço dessas soluções ocorre em um contexto favorável no Brasil. O país já ultrapassa 64 GW de potência instalada em energia solar, posicionando-se entre os principais mercados globais, conforme dados da entidade.

Segundo o executivo da i9 Solar, a matriz elétrica brasileira, majoritariamente renovável, favorece a adoção de soluções complementares, como aquecimento solar de água e sistemas térmicos.

Digitalização e economia circular

Estudos sobre sustentabilidade e transformação digital na construção indicam que o avanço do setor está associado à integração tecnológica e ao uso de ferramentas de monitoramento e previsão de consumo. De acordo com artigo publicado na Revista de Estudos e Pesquisas em Sustentabilidade, a digitalização dos sistemas contribui para maior coordenação entre oferta e demanda de energia.

A mesma publicação aponta que práticas associadas à economia circular, como reuso de águas cinzas e uso de materiais de menor impacto ambiental, contribuem para reduzir a extração de recursos e ampliar a eficiência ao longo do ciclo de vida das edificações.

Sistemas integrados nas edificações

O armazenamento de energia é um elemento estratégico em modelos energéticos modernos. Segundo análise do CEHTES UFG, sistemas de baterias permitem armazenar excedentes da geração solar e utilizá-los em períodos de menor produção, equilibrando oferta e demanda e aumentando a estabilidade do sistema elétrico. Nesse contexto, empreendimentos com soluções integradas estruturam a gestão energética a partir da interação entre geração, armazenamento e consumo, ampliando a eficiência operacional.

Essa integração também se estende a outros subsistemas da edificação, como:

Gestão hídrica: captação e reaproveitamento de água da chuva para usos não potáveis;

captação e reaproveitamento de água da chuva para usos não potáveis; Mobilidade elétrica: integração com carregadores de veículos elétricos e tecnologias de armazenamento;

integração com carregadores de veículos elétricos e tecnologias de armazenamento; Eficiência térmica: uso combinado de aquecimento solar e bombas de calor;

uso combinado de aquecimento solar e bombas de calor; Projeto arquitetônico: planejamento com foco em ventilação, iluminação natural e especificação de materiais.





“A integração de sistemas, incluindo o armazenamento em baterias, amplia a autonomia das edificações e contribui para a eficiência operacional”, afirma Abreu.

Transformações no modelo construtivo

A construção civil tem ampliado seu escopo ao incorporar sistemas de geração e gestão de recursos. Segundo a International Energy Agency, o setor de edificações responde por uma parcela significativa do consumo energético global e vem passando por uma transição orientada à eficiência, monitoramento e integração com sistemas energéticos mais amplos.

Esse movimento indica a transição de soluções isoladas para uma abordagem sistêmica, em que diferentes tecnologias são planejadas de forma integrada. A análise de viabilidade passa a considerar variáveis como consumo energético, custos operacionais e desempenho ao longo do tempo.

“O diferencial competitivo está na capacidade de integrar diferentes sistemas em uma estrutura única e coerente”, afirma o CEO da i9 Solar.

Nesse cenário, a adoção de soluções integradas tende a acompanhar as exigências regulatórias e as transformações do mercado imobiliário, consolidando um processo gradual de evolução no setor.

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Para mais informações sobre soluções integradas em sustentabilidade, basta acessar o site da empresa.