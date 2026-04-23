A Diligent apresenta AI Board Member e Agentic GRC Workforce no Elevate 2026

A Diligent, líder em IA para soluções SaaS de governança, risco e conformidade (GRC), revelou hoje uma nova geração de agentes de IA autônomos, incluindo o AI Board Member — um assistente de IA seguro para diretores — e uma rede coordenada de agentes integrados à plataforma Diligent One. Acessíveis por meio de um único centro de comando, os agentes automatizam fluxos de trabalho complexos em governança, risco, conformidade e gestão de terceiros, proporcionando às organizações o impacto de um "gerente de GRC" sem aumentar o número de funcionários.

"A IA potencializa as equipes que a adotam, e os conselhos administrativos não são exceção", disse Brian Stafford, presidente e CEO da Diligent. "Com o AI Board Member e uma rede de agentes autônomos integrados à plataforma Diligent One, estamos oferecendo aos executivos e líderes de GRC uma força de trabalho digital segura e governada, capaz de detectar riscos mais rapidamente do que a governança tradicional, manter cada etapa auditável e permitir que eles se concentrem no julgamento que somente eles podem fornecer."

A rede de agentes autônomos da Diligent permite que profissionais e líderes direcionem agentes com perfis específicos que planejam, executam e auditam fluxos de trabalho de ponta a ponta de forma autônoma em governança, risco, conformidade e auditoria, com a aprovação humana de cada decisão. Por baixo dos panos, um modelo de dados e colaboração conectado mantém tudo sincronizado — desde o registro de riscos e registros da entidade até os sistemas de planejamento de recursos empresariais e de recursos humanos — para que as atualizações cheguem ao Conselho sem retrabalho manual.

AI Board Member: Um colega digital na sala de reuniões

Com base nos mais de 30 anos de experiência da Diligent em governança corporativa e em uma base global de mais de 25.000 organizações, o AI Board Member atua como um assistente de IA seguro para os diretores, recuperando instantaneamente materiais do Conselho, notícias do setor, pesquisas públicas e outras fontes confiáveis, além de fornecer perspectivas especializadas sob demanda.

Fortalece a supervisão e as habilidades do Conselho , fornecendo aos diretores orientações específicas da organização sobre IA, segurança cibernética, riscos, auditoria e muito mais — fundamentadas em seus próprios materiais, tendências do setor e benchmarks de pares, tudo dentro de controles de segurança e compartilhamento de nível empresarial.

, fornecendo aos diretores orientações específicas da organização sobre IA, segurança cibernética, riscos, auditoria e muito mais — fundamentadas em seus próprios materiais, tendências do setor e benchmarks de pares, tudo dentro de controles de segurança e compartilhamento de nível empresarial. Transforma os conselhos de reativos em proativos , com recuperação instantânea de informações relevantes para o Conselho e contexto de mercado aprofundado, o que ajuda os diretores a explorarem cenários e implicações antes mesmo de entrarem na sala.

, com recuperação instantânea de informações relevantes para o Conselho e contexto de mercado aprofundado, o que ajuda os diretores a explorarem cenários e implicações antes mesmo de entrarem na sala. Atua como assistente de diretoria, participando de reuniões de Conselho, comitês e liderança para redigir atas, atribuir tarefas e acompanhar proativamente as ações, garantindo que a preparação seja feita antes da próxima reunião.

Agente de Governança de Subsidiárias: Gerencia pacotes de documentos para o Conselho e nomeações de executivos de subsidiárias em grande escala

O Agente de Governança de Subsidiárias auxilia as equipes jurídicas e de governança a gerenciar estruturas complexas de entidades em grande escala, automatizando os processos operacionais do Conselho e as nomeações de executivos de subsidiárias.

Automatiza a governança de subsidiárias em grande escala , preparando pacotes de documentos para o Conselho, atas, aprovações e registros em dezenas ou centenas de entidades e jurisdições, garantindo uma governança consistente e auditável.

, preparando pacotes de documentos para o Conselho, atas, aprovações e registros em dezenas ou centenas de entidades e jurisdições, garantindo uma governança consistente e auditável. Organiza as alterações nas nomeações de diretores e executivos , transformando-as em uma etapa de revisão, e não em uma tarefa de entrada de dados, acionando notificações, identificando os documentos necessários e mantendo a composição do Conselho e dos comitês atualizada e em conformidade.

, transformando-as em uma etapa de revisão, e não em uma tarefa de entrada de dados, acionando notificações, identificando os documentos necessários e mantendo a composição do Conselho e dos comitês atualizada e em conformidade. Monitora e identifica continuamente lacunas de conformidade, revelando seções ausentes, conteúdo desatualizado e requisitos específicos de jurisdição, propondo alterações apropriadas em massa à medida que ocorrem regulamentações, eventos ou mudanças entre entidades.

Agente de Governança de Riscos Corporativos: Do retrovisor ao sistema de alerta precoce

O Agente de Governança de Riscos Corporativos transforma a gestão de riscos corporativos, passando de relatórios reativos para uma gestão proativa, automatizando a identificação, avaliação e comunicação dos riscos.

Transforma sinais brutos de risco em insights prontos para a diretoria e divulgações alinhadas à SEC, destacando tendências e mudanças importantes ao longo do tempo. Enriquecido com dados de benchmarking de risco da Moody's, incorpora o contexto de pares e de mercado, criando um caminho contínuo da identificação de riscos à elaboração de relatórios defensáveis ??e prontos para divulgação.

e divulgações alinhadas à SEC, destacando tendências e mudanças importantes ao longo do tempo. Enriquecido com dados de benchmarking de risco da Moody's, incorpora o contexto de pares e de mercado, criando um caminho contínuo da identificação de riscos à elaboração de relatórios defensáveis ??e prontos para divulgação. Automatiza o fluxo de trabalho de riscos corporativos , convertendo materiais da diretoria e sinais emergentes em itens de risco estruturados em um registro de riscos centralizado, recomendando responsáveis ??de forma inteligente e coletando informações por meio de avaliações automatizadas, mantendo as equipes de risco no controle, sem sobrecarga administrativa.

, convertendo materiais da diretoria e sinais emergentes em itens de risco estruturados em um registro de riscos centralizado, recomendando responsáveis ??de forma inteligente e coletando informações por meio de avaliações automatizadas, mantendo as equipes de risco no controle, sem sobrecarga administrativa. Reduz os ciclos de risco e divulgação, substituindo a coordenação e revisão manuais por fluxos de trabalho simplificados e auditáveis, garantindo que executivos, conselhos e consultores jurídicos possam confiar que cada divulgação seja precisa, feita dentro do prazo e pronta para arquivamento.

Com agentes autônomos, as organizações mantêm o controle total das decisões. Cada ação e recomendação do agente é registrada e rastreável, com as aprovações criando um registro auditável alinhado aos padrões de governança estabelecidos. Os líderes definem limites claros para a atividade do agente, revisam os resultados em linguagem simples e determinam o que aceitar, modificar ou rejeitar.

As funcionalidades de IA para agentes da Diligent foram apresentadas na Elevate 2026, sua principal conferência anual para profissionais de governança, risco, conformidade e auditoria, com disponibilidade geral prevista para o outono.

Os clientes podem solicitar acesso antecipado ao AI Board Member aqui, e aos agentes autônomos aqui, o que lhes dá a oportunidade de testar essas funcionalidades em casos de uso reais e ajudar a moldar a próxima fase da governança, risco e conformidade (GRC) inteligente e orientada por IA.

Sobre a Diligent

A Diligent é líder em IA para soluções SaaS de governança, risco e conformidade (GRC), ajudando mais de 1 milhão de usuários e 700.000 membros de conselhos a esclarecerem riscos e aprimorar a governança. A plataforma Diligent One oferece aos profissionais, à alta administração e ao Conselho uma visão consolidada de toda a sua prática de GRC, para que possam gerenciar riscos com mais eficácia, construir maior resiliência e tomar decisões melhores e mais rápidas. Saiba mais em diligent.com

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