Feiras na China ampliam demanda por apoio especializado

A edição de primavera da Canton Fair segue até o dia 5 de maio, em Guangzhou, na China, reforçando mais uma vez o calendário chinês como um dos principais pontos de encontro do comércio global. Neste período, empresas de diferentes países participam da primeira edição anual da feira, que integra um circuito mais amplo de eventos realizados nesta época no país.

Abril marca a retomada dos negócios na China após o Ano Novo Chinês e concentra feiras de grande porte em diferentes segmentos. Além da Canton Fair, ocorrem nesse período a China International Medical Equipment Fair (CMEF), voltada ao setor hospitalar, e a China International Furniture Machinery & Materials Fair (CIFM/interzum guangzhou), direcionada à cadeia moveleira e de insumos industriais.

Nesse contexto, empresas brasileiras viajam à China para intensificar negócios e ampliar mercados. Para que a presença no continente asiático resulte em operações mais eficientes, ganha importância a atuação de parceiros com amplo conhecimento do mercado chinês e, preferencialmente, com estrutura contínua no país. É nesse modelo que atua a Afianci Global Networking, empresa com sede em Caxias do Sul (RS) e operação estabelecida na China por meio do escritório local China Hub.

Como trading company que também atua com assessoria em comércio internacional, a Afianci acompanha, neste momento, dez companhias brasileiras que estão na China participando das feiras. A operação envolve uma estrutura permanente no território chinês, com equipe própria e bilíngue, em português e mandarim, o que permite atuação direta tanto nas agendas dos eventos quanto nas etapas seguintes dos negócios.

O CEO da companhia, Radamés Parmeggiani, está na China neste período, integrando a equipe local. Segundo ele, a presença reforça a dinâmica de trabalho da empresa, que mantém operação contínua no país ao longo do ano desde 2014, assessorando clientes em diferentes frentes do comércio internacional. “Faço questão de me unir à equipe neste momento das grandes feiras e me integrar à nossa equipe que permanece o ano todo na China. É um momento estratégico para os negócios”, afirma.

A atuação vai além do acompanhamento em eventos. Inclui visitas técnicas a fábricas, desenvolvimento e validação de fornecedores, além da estruturação de operações de importação e exportação. Nesse modelo, a trading assume a intermediação entre empresas brasileiras e fornecedores internacionais, com gestão de etapas que envolvem negociação, logística e aspectos fiscais.

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Realizada no Complexo da Feira de Importação e Exportação da China, a Canton Fair é dividida em três fases e abrange setores como eletrônicos, maquinário, bens de consumo, têxteis e decoração. Reconhecida por reunir fabricantes e permitir negociações diretas, a feira também funciona como vitrine de tendências e inovações. Diante da dimensão e da diversidade desses eventos, o planejamento detalhado e a presença de estruturas permanentes no país, com conhecimento local, domínio do idioma e atuação contínua, têm se mostrado fatores relevantes para a condução de operações internacionais com maior previsibilidade e segurança.