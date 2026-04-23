Pagos e TNS preparam mercado para o comércio agêntico

A Pagos — Associação Brasileira do Ecossistema de Pagamentos e a TNS, provedora global de soluções gerenciadas de conectividade e infraestrutura para pagamentos, promovem encontros e discussões para organizar o debate técnico e operacional sobre a próxima onda de evolução dos meios de pagamento: o chamado comércio agêntico.

Esse modelo de jornada de compra prevê que agentes de inteligência artificial (IA) atuem em nome do usuário para descobrir produtos e serviços, comparar alternativas, executar todas as etapas da transação e concluir o pagamento dentro de limites e preferências definidos previamente — incluindo regras de orçamento, marcas preferidas, prazo de entrega e consentimentos. Segundo a IBM, o comércio agêntico representa uma mudança estrutural no varejo, pois agentes inteligentes modernos conseguem raciocinar, planejar e agir em múltiplos sistemas de IA, indo além de simples bots de regras.

Nesse cenário, o “clique final” tende a dar lugar a autorizações delegadas, exigindo novos controles de confiança, auditoria e segurança. A iniciativa da Pagos e da TNS busca preparar o mercado para lidar com essa transformação: em vez de jornadas iniciadas diretamente por humanos, o ecossistema passa a lidar com transações iniciadas por software. Isso exige novos mecanismos de consentimento, autenticações e autorizações delegadas, prevenção a fraudes, governança de dados e regras de responsabilização ao longo da cadeia (A2A – Agent to Agent). De acordo com reportagem da Época Negócios, o comércio agêntico pode movimentar até US$ 1,7 trilhão globalmente até 2030, com pilotos já em andamento no Brasil por empresas como Magazine Luiza e Visa.

Esses temas têm ganhado ainda mais tração global com a evolução de iniciativas e protocolos de grandes empresas de tecnologia e pagamentos.

Segundo Valéria Carrete, vice-presidente de Emissores da Pagos e diretora comercial da TNS na América Latina: “O comércio agêntico não é apenas uma evolução de interface. Ele muda a forma como a intenção de compra é expressa, como credenciais e consentimentos são gerenciados e como riscos são avaliados. Ao participar deste GT, a TNS quer ajudar a trazer luz ao mercado: quais são as implicações reais, quais controles mínimos precisam existir e como empresas podem se preparar para operar com segurança e previsibilidade em um cenário em que agentes de IA passam a iniciar transações”.

A Pagos ressalta que a iniciativa busca alinhar diferentes visões do ecossistema para acelerar a maturidade técnica e orientar melhores práticas. De acordo com Linconl Rocha, presidente da Pagos: “Pagamentos eletrônicos dependem de confiança. Quando agentes de IA passam a iniciar transações, precisamos construir rapidamente boas práticas para consentimento, autenticação, segurança e governança de dados. Assim, o mercado precisa desse debate com pragmatismo e visão de futuro, conectando empresas e especialistas em torno de referências que ajudem todas as pontas do mercado a se preparar”.

A iniciativa conta com a participação de players como ACI Worldwide, Teros, Luby, E-comm, +Payments, Mazaltech, Holdify, Fastpay, MAPS Pay, entre outros. Ao reunir especialistas, pretende reduzir incertezas e acelerar a preparação do mercado em pontos críticos como:

Iniciação de transação e “intenção verificável”;

Autenticação e consentimento;

Segurança, fraudes e disputas;

Governança de dados e privacidade;

Interoperabilidade e padrões.

De acordo com pesquisa mencionada em matéria pela revista Época Negócios, no Brasil, a discussão avança em paralelo a experiências e pilotos públicos no setor. O grupo de trabalho pretende produzir, ao longo de 2026, notas técnicas e recomendações de boas práticas para apoiar empresas de tecnologia, instituições financeiras, credenciadoras, subcredenciadoras, varejistas e demais stakeholders na adoção segura desse novo paradigma.

Sobre a Pagos

A Pagos — Associação Brasileira do Ecossistema de Pagamentos — é a entidade que representa o ecossistema brasileiro de fintechs e meios de pagamento, promovendo diálogo contínuo com reguladores, empresas e sociedade. Com foco em inovação, governança e compliance, a Pagos atua para fortalecer a credibilidade do setor e ampliar a confiança de consumidores e investidores.

Ao reunir executivos, especialistas e lideranças em encontros como a Reunião Anual, a Associação contribui para transformar desafios regulatórios em oportunidades de maturidade institucional, transparência e competitividade. A Pagos acredita que o equilíbrio entre agilidade operacional e rigor regulatório é essencial para o desenvolvimento sustentável do mercado de pagamentos eletrônicos no Brasil.

Sobre a TNS

A TNS, subsidiária da Koch Equity Development, é líder global no fornecimento de soluções de infraestrutura como serviço (IaaS) para os mercados de telecomunicações, meios de pagamento e instituições financeiras. Em 2019, iniciou expansão na América Latina a partir do Brasil, onde seu principal foco é oferecer soluções completas ao mercado de pagamentos, com um portfólio variado que inclui conectividade em diversas tecnologias, gestão de dados, aluguel de POS e outras soluções personalizadas, como pagamento em estações de recarga para carros elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com mais de 30 anos de ampla vivência no mercado global, que inclui a expertise de aquisições como Link Solutions, Advam e Agnity, a TNS também atua em outros segmentos, como telemetria, rastreamento, monitoramento, segurança e conectividade para soluções de IoT e M2M para smart cities, saúde, indústria e agronegócio. A TNS tem escritórios nos estados da Paraíba e São Paulo que atendem a clientes de todo o Brasil e América Latina.