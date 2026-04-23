A NetApp firma parceria com o Google Cloud para adotar operações orientadas por IA

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura Inteligente de Dados, anunciou hoje uma evolução estratégica em sua parceria com o Google Cloud, que permitiu que empresas impulsionassem a inovação em IA com seus próprios dados armazenados na plataforma de dados da NetApp. Após observar os benefícios de produtividade e inovação que os clientes experimentaram ao usar o Gemini Enterprise integrado aos seus dados no Google Cloud NetApp Volumes, a NetApp adotou o Gemini Enterprise para ajudar a aumentar a produtividade em suas operações internas de desenvolvimento de produtos e vendas.

Com a adoção das tecnologias de IA do Google Cloud, a NetApp está expandindo sua liderança em inovação de IA de nível empresarial, não apenas viabilizando cargas de trabalho de IA, mas atuando como uma profissional de IA. Os clientes da NetApp se beneficiarão dos ganhos de produtividade e inovação impulsionados pela IA.

“A IA é essencial para o sucesso empresarial, e a NetApp está comprometida em liderar pelo exemplo”, disse César Cernuda, presidente da NetApp. “A adoção do Gemini Enterprise para ajudar a acelerar os fluxos de trabalho internos de vendas e desenvolvimento reforça nossa liderança em viabilizar a inovação em IA empresarial. Os clientes podem contar com nossa experiência e conhecimento ao adotar ou desenvolver IA para atingir seus próprios objetivos.”

A NetApp trabalhou com o Google Cloud no NetApp Volumes, um serviço de armazenamento de dados em nuvem totalmente gerenciado e unificado do Google Cloud que oferece recursos avançados de gerenciamento de dados e desempenho altamente escalável. Inovações contínuas, como o conector de dados do NetApp Volumes com o Gemini Enterprise, permitem que os clientes incorporem recursos de IA em seus aplicativos e os alimentem com dados proprietários da empresa no NetApp Volumes de forma direta e segura, economizando em custos de armazenamento e complexidades administrativas. Por meio dessa colaboração, a NetApp pôde constatar em primeira mão os benefícios de produtividade e inovação que essa combinação proporciona.

Com base nessa experiência, a NetApp adotou internamente o Gemini Enterprise, tornando-se cliente das mesmas capacidades de IA que está ajudando a levar ao mercado com o Google Cloud.

“Nossa colaboração contínua com o Google Cloud está acelerando a forma como as empresas utilizam a IA com dados confiáveis ??e de nível empresarial”, disse Pravjit Tiwana, vice-presidente sênior e gerente-geral de Armazenamento e Serviços em Nuvem da NetApp. “Com o Google Cloud NetApp Volumes, os clientes podem trazer seus dados da plataforma de dados da NetApp para o Gemini Enterprise, mantendo a segurança e o controle pelos quais o ONTAP é conhecido. Ao observarmos o impacto na tomada de decisões orientada por dados e na produtividade em escala que essa poderosa combinação proporcionou aos clientes, a adoção do Gemini Enterprise em nossas próprias equipes foi um próximo passo natural.”

O Gemini Enterprise ajuda as equipes de produto da NetApp a acelerar os ciclos de desenvolvimento por meio de insights orientados por IA e permite que as equipes de vendas da NetApp aproveitem a IA para entregar soluções hiper-relevantes aos clientes com mais rapidez. Essas equipes estão criando agentes inteligentes que conectam os clientes às soluções certas mais rapidamente e simplificam a integração — reduzindo o tempo de adaptação das vendas em cerca de um mês.

Além do Gemini Enterprise, a NetApp utiliza o Google Security Operations para aprimorar a segurança cibernética e o gerenciamento de ameaças. Ao implementar a automação avançada baseada em IA da plataforma, a NetApp pode aprimorar significativamente a prevenção proativa de ameaças e liberar os analistas de tarefas repetitivas. Isso ajudará a acelerar a identificação e a contenção de violações e a minimizar a probabilidade e o impacto de uma grande violação de dados.

"O Gemini Enterprise está desbloqueando resultados comerciais tangíveis e remodelando fundamentalmente a forma como as empresas operam", disse Kevin Ichhpurani, presidente do Ecossistema Global de Parceiros do Google Cloud. "A NetApp é um excelente exemplo de um parceiro que atua como especialista em IA. Ao adotar o Gemini Enterprise internamente, eles estão comprovando como a IA ativa pode remodelar fundamentalmente o desenvolvimento de produtos e as operações de vendas, ao mesmo tempo que ajudam nossos clientes em comum a fazer o mesmo com seus próprios dados proprietários."

Essa adoção consolida a posição da NetApp como líder em IA, fundamentada em dados de nível empresarial e inovação responsável. Com um portfólio abrangente de recursos criados para modernizar, proteger, transformar e inovar com confiança, a NetApp ajuda os clientes a construir uma Infraestrutura de Dados Inteligente. A colaboração ampliada com o Google Cloud reforça o compromisso da NetApp com o avanço da tecnologia de IA e com a definição do futuro da IA ??empresarial.

Para explorar como a experiência da NetApp na implementação, desenvolvimento e habilitação de IA se traduz em recursos que ajudam as empresas a extrair o máximo valor de seus dados, acesse: https://www.netapp.com/artificial-intelligence/

Recursos Adicionais

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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