Mova AtomForm Lança Palette 300 na Rapid + TCT Boston 2026, com Tecnologia de Troca Automática de 12 Bicos

BOSTON, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MOVA AtomForm, uma marca de impressão 3D do ecossistema de tecnologia MOVA, lançou seu principal Palette 300 na RAPID + TCT Boston 2026, sinalizando sua expansão no mercado norte-americano. No Thomas M. Menino Convention and Exhibition Center, a empresa apresentou suas mais recentes inovações com demonstrações ao vivo, atraindo um interesse significativo de engenheiros, designers e potenciais parceiros.

O Palette 300, vencedor do iF Design Award 2026 e do MUSE Gold Award, aborda as principais ineficiências da impressão 3D em desktop. Ao contrário dos sistemas tradicionais que dependem de "torres de purga" de alto desperdício, o Palette 300 utiliza um mecanismo de troca automática OmniElement™ de 12 bicos. Com a transição direta entre 12 bicos aquecidos independentemente, o sistema viabiliza o uso simultâneo de 12 materiais distintos e impressão em até 36 cores, reduzindo o desperdício de material e aumentando drasticamente as velocidades de comutação.

Além da inovação mecânica, o sistema integra uma camada de supervisão automatizada com uma rede interna de mais de 50 sensores e quatro câmeras de alta definição. Esta matriz sensorial "Always-On" fornece monitoramento em tempo real e correção automática inteligente de desvios de impressão, garantindo consistência de nível industrial sem a necessidade de intervenção manual. Esses recursos de hardware são complementados pelo software AtomForm Studio, que simplifica o gerenciamento de fatiamento e impressão, e pelo AtomVerse, uma plataforma criativa integrada desenvolvida para capacitar os criadores com uma vasta biblioteca aberta de modelos compartilhados e ferramentas de design assistidas para todos os níveis de habilidade.

Demonstrações ao vivo no local durante a exposição RAPID + TCT apresentaram todas essas capacidades. Os participantes puderam observar o Palette 300 navegando em fluxos de trabalho multimateriais e transições automatizadas, confirmando a capacidade do sistema de contornar os gargalos de impressão herdados por meio da sua arquitetura exclusiva de troca de bicos.

O evento serviu como uma plataforma de lançamento para a estratégia norte-americana mais ampla da MOVA AtomForm. Após uma forte recepção do setor e cobertura em veículos como Geeky Gadgets e The Gadget Flow, a empresa agora está ampliando suas operações para os setores comercial e de consumo. Pré-encomendas do AtomForm Palette 300 devem ter início no segundo trimestre de 2026.

Sobre a MOVA AtomForm

MOVA AtomForm é o braço de impressão 3D do MOVA Group, líder global em vida inteligente com IA. Com o apoio da experiência da MOVA em ecossistemas inteligentes, a AtomForm se dedica a tornar o processo criativo mais rápido, fácil e inteligente para designers e criadores em todo o mundo.

Para mais informações sobre o MOVA AtomForm, visite o site oficial e os canais de rede social, ou entre em contato com tanghao@mova-tech.com.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9695674)