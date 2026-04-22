Thales apresenta Imperva para o Google Cloud, levando seus recursos de segurança de aplicações de nível empresarial diretamente ao Google Cloud

A Thales anunciou hoje a Disponibilidade Controlada da Imperva para o Google Cloud, trazendo a plataforma de segurança de aplicações mais confiável do setor diretamente para o Google Cloud. Desenvolvida para operar dentro do Google Cloud, a nova oferta permite que as organizações possam projetar aplicações web e APIs, aproveitando o tráfego de extensões de serviço do Google Cloud, preservando assim os pipelines, as integrações e os fluxos de trabalho de monitoramento existentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422415810/pt/

©Thales

À medida que as empresas aceleram a adoção da nuvem, as equipes de desenvolvimento padronizam cada vez mais os serviços nativos da nuvem para melhorar a velocidade e reduzir a complexidade operacional. Muitas soluções de segurança, no entanto, exigem roteamento externo, o que ocasiona em latência e atrito. Ao mesmo tempo, as ferramentas nativas de segurança da nuvem geralmente não possuem a profundidade necessária para proteger as aplicações de missão crítica em escala, o que pode criar esse atrito entre as equipes de desenvolvimento e segurança.

A Imperva para o Google Cloud foi desenvolvida para resolver essa tensão

“As organizações não deveriam ter que escolher entre desempenho, simplicidade e proteção”, disse Tim Chang, vice-presidente global e gerente-geral da Imperva Application Security na Thales. “Com a solução Imperva para Google Cloud, a segurança faz parte da infraestrutura da nuvem, oferecendo proteção de nível empresarial sem interromper a forma como as aplicações são criadas e entregues.”

Segurança integrada à nuvem

Em vez de forçar as empresas a adicionarem proteção posteriormente, a solução Imperva para Google Cloud incorpora segurança avançada de aplicações diretamente na infraestrutura que os desenvolvedores já utilizam. Ao se alinhar com a arquitetura nativa do Google Cloud, a Thales possibilita uma segurança que escala com o desenvolvimento de aplicações modernas, apoiando uma inovação mais rápida e mantendo o nível de proteção necessário para serviços digitais de alto valor.

Segurança criada para aplicações modernas

A Imperva para Google Cloud se integra diretamente ao Google Cloud Load Balancing, por meio do Private Service Connect, permitindo que o tráfego permaneça dentro da rede do Google Cloud enquanto é inspecionado e protegido.

Os principais recursos incluem:

Implantação sem interrupções — Sem a necessidade de alterações de DNS, gerenciamento de SSL ou reestruturação.

Proteção imediata com ajustes mínimos — Proteção de alta confiabilidade desde o primeiro dia, com políticas atualizadas diariamente por uma equipe dedicada de pesquisa de ameaças.

Arquitetura resiliente — Sem ponto único de falha; as aplicações permanecem disponíveis mesmo durante interrupções.

Design com foco em automação — Implantação orientada por API com suporte a Terraform para fluxos de trabalho DevOps.

Complexidade operacional reduzida para equipes de DevOps e segurança.

Uma parceria de excelência

A Thales tem um relacionamento de longa data com o Google Cloud, e tem o orgulho de anunciar que ganhou o prêmio Parceiro do Ano do Google Cloud 2026 na categoria “Modernização de Infraestrutura: Nuvem Soberana” — um reconhecimento que reflete a inovação da equipe, o compromisso com o sucesso do cliente e o impacto em todo o ecossistema do Google Cloud. À medida que a soberania digital se torna uma prioridade máxima, especialmente em setores regulamentados, a Thales está colaborando com o Google Cloud para promover a proteção de dados corporativos em ambientes híbridos e multicloud, ajudando as organizações a se modernizarem na nuvem sem perder o controle de seus dados, operações ou conformidade – e permitindo que os clientes escalem com segurança e confiança.

Thales no Google Cloud Next 2026

A Thales tem o prazer de participar do Google Cloud Next 2026, que acontecerá no Mandalay Bay, em Las Vegas, de 22 a 24 de abril de 2026. Visite-nos no estande nº 4403, onde apresentaremos demonstrações práticas de:

Segurança de Aplicações com Imperva para Google Cloud – lançamento da nova solução.

Gerenciamento de Chaves Externas (EKM) para Google Cloud.

Chaves de Criptografia Gerenciadas pelo Cliente para Google Cloud.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial & Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a enfrentar diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe € 4,5 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, Cibersegurança, Computação Quântica e Tecnologias em Nuvem.

A Thales possui mais de 85.000 funcionários em 65 países. Em 2025, o Grupo gerou vendas de € 22,1 bilhões.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260422415810/pt/

IMPRENSA

Thales, Relações com a Mídia

Segurança e Cibersegurança

Marion Bonnet

+33 (0)6 60 38 48 92

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

marion.bonnet@thalesgroup.com