Thales apresenta Imperva para o Google Cloud, levando seus recursos de segurança de aplicações de nível empresarial diretamente ao Google Cloud
Nova oferta elimina a necessidade de escolher entre desempenho nativo de nuvem e segurança avançada, à medida que as empresas escalam aplicações modernas
compartilheSIGA
A Thales anunciou hoje a Disponibilidade Controlada da Imperva para o Google Cloud, trazendo a plataforma de segurança de aplicações mais confiável do setor diretamente para o Google Cloud. Desenvolvida para operar dentro do Google Cloud, a nova oferta permite que as organizações possam projetar aplicações web e APIs, aproveitando o tráfego de extensões de serviço do Google Cloud, preservando assim os pipelines, as integrações e os fluxos de trabalho de monitoramento existentes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422415810/pt/
©Thales
À medida que as empresas aceleram a adoção da nuvem, as equipes de desenvolvimento padronizam cada vez mais os serviços nativos da nuvem para melhorar a velocidade e reduzir a complexidade operacional. Muitas soluções de segurança, no entanto, exigem roteamento externo, o que ocasiona em latência e atrito. Ao mesmo tempo, as ferramentas nativas de segurança da nuvem geralmente não possuem a profundidade necessária para proteger as aplicações de missão crítica em escala, o que pode criar esse atrito entre as equipes de desenvolvimento e segurança.
A Imperva para o Google Cloud foi desenvolvida para resolver essa tensão
“As organizações não deveriam ter que escolher entre desempenho, simplicidade e proteção”, disse Tim Chang, vice-presidente global e gerente-geral da Imperva Application Security na Thales. “Com a solução Imperva para Google Cloud, a segurança faz parte da infraestrutura da nuvem, oferecendo proteção de nível empresarial sem interromper a forma como as aplicações são criadas e entregues.”
Segurança integrada à nuvem
Em vez de forçar as empresas a adicionarem proteção posteriormente, a solução Imperva para Google Cloud incorpora segurança avançada de aplicações diretamente na infraestrutura que os desenvolvedores já utilizam. Ao se alinhar com a arquitetura nativa do Google Cloud, a Thales possibilita uma segurança que escala com o desenvolvimento de aplicações modernas, apoiando uma inovação mais rápida e mantendo o nível de proteção necessário para serviços digitais de alto valor.
Segurança criada para aplicações modernas
A Imperva para Google Cloud se integra diretamente ao Google Cloud Load Balancing, por meio do Private Service Connect, permitindo que o tráfego permaneça dentro da rede do Google Cloud enquanto é inspecionado e protegido.
Os principais recursos incluem:
- Implantação sem interrupções — Sem a necessidade de alterações de DNS, gerenciamento de SSL ou reestruturação.
- Proteção imediata com ajustes mínimos — Proteção de alta confiabilidade desde o primeiro dia, com políticas atualizadas diariamente por uma equipe dedicada de pesquisa de ameaças.
- Arquitetura resiliente — Sem ponto único de falha; as aplicações permanecem disponíveis mesmo durante interrupções.
- Design com foco em automação — Implantação orientada por API com suporte a Terraform para fluxos de trabalho DevOps.
- Complexidade operacional reduzida para equipes de DevOps e segurança.
Uma parceria de excelência
A Thales tem um relacionamento de longa data com o Google Cloud, e tem o orgulho de anunciar que ganhou o prêmio Parceiro do Ano do Google Cloud 2026 na categoria “Modernização de Infraestrutura: Nuvem Soberana” — um reconhecimento que reflete a inovação da equipe, o compromisso com o sucesso do cliente e o impacto em todo o ecossistema do Google Cloud. À medida que a soberania digital se torna uma prioridade máxima, especialmente em setores regulamentados, a Thales está colaborando com o Google Cloud para promover a proteção de dados corporativos em ambientes híbridos e multicloud, ajudando as organizações a se modernizarem na nuvem sem perder o controle de seus dados, operações ou conformidade – e permitindo que os clientes escalem com segurança e confiança.
Thales no Google Cloud Next 2026
A Thales tem o prazer de participar do Google Cloud Next 2026, que acontecerá no Mandalay Bay, em Las Vegas, de 22 a 24 de abril de 2026. Visite-nos no estande nº 4403, onde apresentaremos demonstrações práticas de:
- Segurança de Aplicações com Imperva para Google Cloud – lançamento da nova solução.
- Gerenciamento de Chaves Externas (EKM) para Google Cloud.
- Chaves de Criptografia Gerenciadas pelo Cliente para Google Cloud.
Sobre a Thales
A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial & Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a enfrentar diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.
O Grupo investe € 4,5 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, Cibersegurança, Computação Quântica e Tecnologias em Nuvem.
A Thales possui mais de 85.000 funcionários em 65 países. Em 2025, o Grupo gerou vendas de € 22,1 bilhões.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260422415810/pt/
Contato:
IMPRENSA
Thales, Relações com a Mídia
Segurança e Cibersegurança
Marion Bonnet
+33 (0)6 60 38 48 92
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Fonte: BUSINESS WIRE