Bilinguismo exige equilíbrio real entre idiomas na infância

O Brasil ainda ocupa posições modestas em rankings internacionais de proficiência em inglês, como o EF English Proficiency Index (EF EPI), e esse cenário tem impulsionado escolas e redes de ensino a adotarem modelos bilíngues já na educação infantil.

Nesse contexto, cresce também a necessidade de estruturar propostas pedagógicas mais consistentes. Um dos principais desafios está na compreensão e aplicação do chamado modelo 50/50, que prevê a divisão equilibrada do tempo escolar entre português e inglês.

Diferente de abordagens pontuais, o modelo exige que ambas as línguas estejam presentes de forma proporcional e integrada ao longo da rotina escolar. Isso significa que metade da carga horária deve ser conduzida em cada idioma, garantindo exposição contínua e intencional desde os primeiros anos de vida.

De acordo com o AZ Bilingual School, rede especializada em educação bilíngue, esse equilíbrio não pode ser apenas conceitual, mas precisa estar refletido na prática pedagógica e na organização do tempo escolar.

“O bilinguismo de verdade acontece quando há equilíbrio real entre os idiomas, tanto no tempo quanto na experiência da criança. Não se trata apenas de incluir o inglês na rotina, mas de garantir que ele tenha o mesmo peso pedagógico que o português”, afirma Rogério Scarparo, diretor comercial do AZ Bilingual School.

A primeira infância é considerada uma fase estratégica para a aprendizagem de idiomas. Segundo o Center on the Developing Child, da Universidade de Harvard, os primeiros anos de vida são marcados por alta plasticidade cerebral, o que favorece a aquisição linguística e o desenvolvimento de habilidades cognitivas.

No ambiente escolar, isso se traduz na necessidade de criar contextos reais de uso da língua. Em vez de tratar o inglês como disciplina isolada, o modelo bilíngue propõe sua utilização como meio de comunicação em atividades cotidianas, como brincadeiras, projetos e interações sociais.

A qualidade da experiência deve caminhar junto com a organização do tempo. A divisão equilibrada entre os idiomas — quando planejada, acompanhada e executada de forma consistente — contribui para um desenvolvimento mais completo, ampliando não apenas as habilidades linguísticas, mas também competências como flexibilidade cognitiva, atenção e repertório cultural.

Para escolas e gestores, a implementação do bilinguismo exige mais do que a inclusão de aulas em inglês. É necessário revisar a proposta pedagógica, investir na formação de professores e garantir coerência entre planejamento e prática.

“O maior erro é tratar o bilinguismo como um complemento. Ele precisa ser parte estruturante do projeto pedagógico, com intencionalidade clara e acompanhamento constante”, complementa Scarparo.

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Com a expansão da educação bilíngue no país, o debate sobre qualidade e consistência tende a ganhar ainda mais relevância nos próximos anos, especialmente entre instituições que buscam diferenciação acadêmica e formação integral dos alunos.