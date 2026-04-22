Solidariedade transforma cenário social das cooperativas

A solidariedade é um valor que ganha ainda mais força quando se transforma em ação coletiva. No Brasil e no mundo, o cooperativismo de crédito une acesso a serviços financeiros com desenvolvimento social, inclusão e cuidado com as comunidades onde está presente. Mais do que oferecer crédito, as cooperativas atuam como agentes de transformação social ao reinvestirem resultados localmente e estimularem o engajamento cidadão.

Dados do Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2025, publicado pelo Sistema OCB, mostram a dimensão desse impacto: o cooperativismo reúne 25,8 milhões de cooperados, o equivalente a 12,14% da população brasileira, e está presente em mais de 3.500 municípios. No ramo crédito, as cooperativas são a única instituição financeira com atendimento presencial em 469 municípios, o que reforça seu papel essencial para a inclusão financeira e o fortalecimento do desenvolvimento regional.

De acordo com estudo do Sistema OCB em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), cada R$?1 concedido em crédito pelas cooperativas gera um impacto médio de R$?2,56 na economia local, evidenciando o forte efeito multiplicador do cooperativismo financeiro sobre emprego, renda e desenvolvimento regional.

No cenário internacional, o Statistical Report 2024, do World Council of Credit Unions (WOCCU), aponta que as cooperativas de crédito atendem mais de 412 milhões de pessoas em 101 países, reafirmando o modelo cooperativo como um instrumento relevante de inclusão financeira e fortalecimento comunitário em escala global.

É nesse contexto que iniciativas locais ganham espaço. No âmbito do Sicoob Credicom, o compromisso com a solidariedade se materializa por meio das ações do Instituto Credicom, que atua de forma contínua junto a instituições sociais, voluntários e comunidades.

Segundo André Menezes, analista de Cidadania e Sustentabilidade responsável pelas ações do Instituto Credicom, a Páscoa Solidária 2026 é um exemplo desse trabalho coletivo: “Cada gesto de doação se transformou em sorrisos, carinho e esperança: foram 2.916 caixinhas de Bis arrecadadas, alcançando mais de 30 instituições sociais. Uma mobilização que reforça como pequenas ações, quando somadas, geram impacto real e afetam positivamente a vida de muitas pessoas”.

Ao longo de 2025, o Instituto Credicom ampliou ainda mais seu alcance social. No período, 14.997 pessoas foram beneficiadas por ações promovidas, com o apoio de 351 colaboradores voluntários do Sicoob Credicom. Foram realizadas cinco grandes campanhas, 28 ações pontuais e 114 iniciativas voluntárias, fortalecendo laços comunitários e promovendo cidadania de forma prática e contínua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o André Menezes, a essência do cooperativismo está no cuidado com as pessoas: “Quando a cooperação se une à solidariedade, o impacto vai além do benefício imediato. Criamos conexões, fortalecemos comunidades e construímos caminhos mais justos e humanos para o desenvolvimento social. A solidariedade, quando vivida de forma coletiva, deixa de ser apenas um valor e passa a ser uma verdadeira força de transformação”, destaca.

Ao articular acesso a serviços financeiros, estímulo à participação coletiva e atuação social estruturada, o cooperativismo de crédito demonstra como iniciativas econômicas podem gerar efeitos sociais mensuráveis. As ações desenvolvidas por cooperativas e seus institutos reforçam a capacidade do modelo cooperativista de contribuir para a inclusão financeira e o fortalecimento de comunidades, a partir de uma atuação contínua, baseada na cooperação e no engajamento local.