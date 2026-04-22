Bitget Wallet Lança Acesso ao Mercado de Previsão Impulsionado por IA com a Integração com o Polymarket

SAN SALVADOR, El Salvador, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, o aplicativo financeiro diário com mais de 90 milhões de usuários em todo o mundo, integrou o Polymarket, o maior mercado de previsão do mundo, para trazer a negociação de mercado de previsão baseada em IA para sua plataforma de carteira de auto-custódia, possibilitando que os usuários acessem os mercados de eventos do mundo real por meio de uma experiência de negociação móvel perfeita. A integração traz os mercados de previsão para a interface descentralizada da Bitget Wallet, expandindo o acesso à negociação baseada em informações vinculada a eventos do mundo real e desenvolvimentos em movimento do mercado.

O lançamento ocorre no momento em que os mercados de previsão continuam a emergir como um dos segmentos de mais rápido crescimento em finanças digitais, com pesquisas do setor estimando que o volume de negociações pode aumentar mais de 400% entre 2024 e 2026, ressaltando a crescente demanda global pela categoria. Os mercados de previsão estão mudando de plataformas autônomas para a infraestrutura financeira principal, e a Bitget Wallet fornece uma camada de distribuição onde os usuários que já detêm fundos agora podem expressar perfeitamente sua opinião sobre os resultados do mundo real, desde eleições até macrotendências, dentro de uma interface familiar e cotidiana.

A experiência foi desenvolvida para dispositivos móveis, para que os usuários possam navegar nos mercados e negociar instantaneamente em tempo real por meio de uma interface móvel. Os usuários podem facilmente fazer depósitos nas suas contas pela Apple Pay e outros métodos de pagamento, enquanto a abstração de gás viabiliza transações sem atrito e recargas de custo zero nas principais cadeias EVM e Solana. Ao combinar a liquidez do Polymarket com a infraestrutura nativa da Bitget Wallet, a integração reduz o atrito da integração e expande o acesso a mercados de previsão para um público global mais amplo.

A Bitget Wallet também introduziu a análise de eventos esportivos baseada em IA, agregando dados em tempo real, desempenho histórico e sinais de notícias em insights acionáveis que ajudam os usuários a interpretar as condições do mercado de forma mais eficaz. Paralelamente, um módulo de rastreamento de smart money exibe a atividade onchain de endereços de alto desempenho, oferecendo tabelas de classificação e alertas em tempo real sobre atividades de negociação notáveis. Juntos, esses recursos visam tornar os mercados de previsão mais acessíveis, ao mesmo tempo em que aumentam a transparência dos mercados impulsionados por informações e prazos.

"Os mercados de previsão estão transformando a forma como os usuários se envolvem com informações do mundo real, criando novas oportunidades de negociação", disse Alvin Kan, COO da Bitget Wallet. "A nossa integração com o Polymarket torna a negociação de mercado de previsão baseada em IA mais acessível, com uma experiência móvel perfeita e ferramentas mais inteligentes para ajudar os usuários a responder aos rápidos desenvolvimentos do mercado."

"Com os mercados de previsão evoluindo para a infraestrutura financeira principal, a distribuição se torna tão importante quanto o próprio mercado subjacente", disse Matthew Modabber, Diretor de Marketing do Polymarket. "A Bitget Wallet fornece um potente ponto de entrada para uma base global de usuários, ampliando o alcance do Polymarket e possibilitando que mais participantes se envolvam diretamente com sinais baseados no mercado em tempo real."

As duas empresas também colaborarão em iniciativas ligadas a grandes eventos esportivos globais ao longo de 2026 e além, incluindo Playoffs e Finais da NBA, Copa do Mundo da FIFA e outros eventos globais de alta frequência para impulsionar a conscientização e o engajamento sustentado em torno dos mercados de previsão.

Os usuários podem visitar Blog da Bitget Wallet e os canais oficiais para mais informações.

Sobre a Bitget Wallet

Bitget Wallet é um aplicativo de finanças diário criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e úteis para as finanças do dia a dia. Atendendo a mais de 90 milhões de usuários em todo o mundo, ela oferece uma plataforma completa para envio, gastos, rendimentos e negociação em criptomoedas e stablecoins, por meio de uma infraestrutura baseada em blockchain. Com rampas de acesso globais, o aplicativo viabiliza controle de finanças onchain mais rápido e sem fronteiras, apoiado por uma segurança avançada e um fundo de proteção ao usuário de US $ 300 milhões. A Bitget Wallet funciona como uma carteira digital totalmente autocustodial que não retém nem controla os fundos, chaves privadas ou dados dos usuários. As transações são assinadas pelos usuários e executadas em blockchains públicas.

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Para consultas da mídia, entre em contato com media.web3@bitget.com

Sobre o Polymarket

Polymarket é o maior mercado de previsão do mundo. No Polymarket, os traders preveem o resultado de eventos futuros e ganham quando estão certos. Com os traders reagindo às últimas notícias em tempo real, os preços do mercado são o melhor indicador da probabilidade de ocorrência de eventos. Instituições, indivíduos e a mídia contam com essas previsões para relatar as notícias e entender melhor o futuro. Bilhões de dólares em previsões foram feitos até o momento nas áreas de política, eventos atuais, cultura pop e muito mais.

Isenção de responsabilidade: Os serviços de previsão de mercado podem ser restritos ou indisponíveis em certas jurisdições e estão sujeitos às leis e regulamentos locais aplicáveis. A participação envolve incerteza e risco financeiro, incluindo a perda potencial de capital. Os usuários são aconselhados a avaliar sua própria tolerância ao risco, ter cautela e garantir a conformidade total com todos os requisitos regulamentares relevantes antes de se envolver em tais atividades.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001177391)