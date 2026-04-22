CEO da MAM alerta: erro patrimonial pode custar milhões
A falta de separação entre o patrimônio pessoal e empresarial é um erro comum e pode gerar riscos para famílias empresárias. Estruturas como holdings patrimoniais e acordos societários são ferramentas essenciais para proteger bens pessoais, garantir gestão eficiente e preservar o legado familiar.
compartilheSIGA
“A confusão patrimonial é uma bomba-relógio”, afirma Rafael Bastos (@rbbastosofc), especialista em planejamento patrimonial da MAM Trust & Equity (@mamtrustequity), boutique que já assessorou mais de R$ 30 bilhões em patrimônio. “Quando os limites entre o CPF e o CNPJ não estão bem definidos, os riscos do negócio podem contaminar diretamente o patrimônio pessoal, e vice-versa. Isso inclui dívidas trabalhistas, fiscais, litígios com fornecedores ou até mesmo questões de divórcio”, completa.
Muitos empresários, especialmente em negócios familiares, negligenciam a criação de holdings ou estruturas societárias adequadas por considerarem um excesso de burocracia ou custo. No entanto, o preço da falta de proteção pode ser infinitamente maior.
“A segregação patrimonial não é apenas uma questão de proteção, mas também de eficiência na gestão e clareza na sucessão”, explica o gestor. “Estruturas bem definidas facilitam a entrada de investidores, a profissionalização da gestão e a transferência organizada do legado para as próximas gerações”, acrescenta.
A solução passa pela implementação de estruturas jurídicas robustas, como holdings patrimoniais e operacionais, acordos de sócios detalhados e instrumentos de proteção específicos. “Não existe uma fórmula única. Cada caso exige um desenho personalizado”, ressalta o especialista.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para famílias que reconhecem a necessidade de agir, a MAM Trust & Equity oferece serviços de implementação especializados. “Nossa equipe multidisciplinar não apenas desenha a estrutura ideal, mas coordena toda a execução, lidando com aspectos legais, contábeis e tributários, garantindo que a proteção seja efetiva e duradoura”, conclui Bastos.
Website: https://mamtrustequity.com/