CEO da MAM alerta: erro patrimonial pode custar milhões

Um erro recorrente em famílias empresárias no Brasil é a ausência de separação clara entre o patrimônio pessoal e os ativos da empresa. Situações como disputas comerciais podem colocar em risco bens pessoais da família controladora quando não há uma estrutura patrimonial definida. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO

“A confusão patrimonial é uma bomba-relógio”, afirma Rafael Bastos (@rbbastosofc), especialista em planejamento patrimonial da MAM Trust & Equity (@mamtrustequity), boutique que já assessorou mais de R$ 30 bilhões em patrimônio. “Quando os limites entre o CPF e o CNPJ não estão bem definidos, os riscos do negócio podem contaminar diretamente o patrimônio pessoal, e vice-versa. Isso inclui dívidas trabalhistas, fiscais, litígios com fornecedores ou até mesmo questões de divórcio”, completa.

Muitos empresários, especialmente em negócios familiares, negligenciam a criação de holdings ou estruturas societárias adequadas por considerarem um excesso de burocracia ou custo. No entanto, o preço da falta de proteção pode ser infinitamente maior.

“A segregação patrimonial não é apenas uma questão de proteção, mas também de eficiência na gestão e clareza na sucessão”, explica o gestor. “Estruturas bem definidas facilitam a entrada de investidores, a profissionalização da gestão e a transferência organizada do legado para as próximas gerações”, acrescenta.

A solução passa pela implementação de estruturas jurídicas robustas, como holdings patrimoniais e operacionais, acordos de sócios detalhados e instrumentos de proteção específicos. “Não existe uma fórmula única. Cada caso exige um desenho personalizado”, ressalta o especialista.

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Para famílias que reconhecem a necessidade de agir, a MAM Trust & Equity oferece serviços de implementação especializados. “Nossa equipe multidisciplinar não apenas desenha a estrutura ideal, mas coordena toda a execução, lidando com aspectos legais, contábeis e tributários, garantindo que a proteção seja efetiva e duradoura”, conclui Bastos.