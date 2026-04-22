Anunciados os vencedores do ‘Concrete in Life 2025/26’ – Fotografias espetaculares de várias partes do mundo

Imagens poderosas e marcantes de várias partes do mundo foram escolhidas como vencedoras do concurso global de fotografia Concrete in Life 2025/26destacando o papel essencial do concreto na vida cotidiana, na infraestrutura, nas cidades e no design.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422451805/pt/

OVERALL WINNER: Pillars Across the Sea by Celbert Palaganas, Cebu City, Philippines

Organizado pela Global Cement and Concrete Association (GCCA), o concurso recebeu mais de 20 mil inscrições de fotógrafos profissionais e amadores, bem como de usuários de smartphones, de todos os continentes. A competição destaca como o concreto sustenta a vida moderna e oferece momentos de beleza, criatividade e conexão humana.

Thomas Guillot, CEO da Global Cement and Concrete Association, afirmou: “As imagens espetaculares enviadas este ano mostram o impacto positivo do concreto na vida das pessoas em diferentes partes do mundo — às vezes de forma prática, às vezes quase imperceptível e, por vezes, muito bonito.”

A foto vencedora do prêmio Concrete in Life Photo of the Year 2025/26, que recebeu o prêmio máximo de US$ 10.000, foi concedida a Celbert Palaganas pela obra “Pillars Across the Sea” (Pilares através do mar), tirada na cidade de Cebu, nas Filipinas. A imagem captura plantas costeiras verdes em primeiro plano, enquanto a Via Expressa Cebu–Cordova, a ponte mais longa das Filipinas, se estende pelo horizonte, criando um contraste marcante entre a natureza e a engenharia.

Celbert Palaganas disse: “Sinto-me profundamente honrado e verdadeiramente grato por ser o vencedor da competição deste ano. O que me inspirou foi o contraste que presenciei em um único momento – a força e a permanência do concreto erguendo-se acima, e a força silenciosa da natureza crescendo abaixo. Nesse enquadramento, não vi conflito, mas coexistência, onde engenharia e natureza compartilham o mesmo espaço.”

Comentando sobre a imagem vencedora, o jurado da competição, Chris George,Chris George, diretor de Conteúdo da Digital Camera World, afirmou: “Que imagem brilhante, com cores incríveis, aproveitando a enorme profundidade de campo disponível em um smartphone para garantir que as plantas em primeiro plano estejam tão nítidas quanto a estrutura da ponte.”

Além do vencedor geral, foram anunciados outros quatro vencedores de categoria, cada um recebendo um prêmio de US$ 2.500. Ralph Emerson De Peralta foi nomeado vencedor da categoria Concreto Urbano, por sua foto intitulada “Dubai Rising” (Dubai em ascensão). Uma foto do túnel ferroviário MRT em Jacarta, intitulada “Hidden Connection” (Conexão oculta), de autoria de Rafly Rinaldy, venceu a categoria Infraestrutura de Concreto. Naitao Li (???) venceu a categoria Concreto na Vida Cotidiana com “Time and Space Travellers” (Viajantes do tempo e do espaço), em Harbin, na China. A categoria Beleza e Design foi vencida por Marcel Van Balken por sua foto Triangles” (Triângulos), tirada em Antuérpia, na Bélgica.

O prêmio “People’s Vote” (Voto do Público, em português), escolhido pelos leitores e no valor de US$ 5.000, foi conquistado por Aung Chan Thar pela obra “Rhythm on Concrete” (Ritmo do concreto), ambientada em Hanói, no Vietnã.

O Sr. Guillot acrescentou: “O concreto viabiliza infraestruturas essenciais, como pontes, ferrovias e estradas que nos conectam, além das casas, escritórios e escolas das quais dependemos diariamente. Esta competição dá às pessoas a oportunidade de mostrar o quanto o concreto é importante para elas.”

Todos os vencedores, com detalhes das fotos e citações, bem como as 100 fotos selecionadas e a galeria on-line, podem ser vistos em Concrete in Life 2025/26 – Concurso Global de Fotografia: GCCA..

Notas aos editores:

As imagens vencedoras podem ser encontradas no link de mídiaaqui.

A lista completa dos finalistas está disponível para download em nosso site.

É possível assistir ao vídeo com os vencedores aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260422451805/pt/

Stephanie Mackrell

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