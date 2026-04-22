Evento debate inclusão de profissionais com TEA

A inclusão de profissionais com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no mercado de trabalho exige mais do que oferecer oportunidades: demanda adaptação de ambientes, revisão de processos e fortalecimento de relações mais humanas nas organizações. Esse será o foco da palestra “Inclusão de profissionais com TEA na prática: reduzindo barreiras e construindo ambientes corporativos mais acessíveis”, que acontece no dia 29 de abril, das 9h às 13h, de forma presencial, no auditório do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga-SP), em São Paulo.

Promovido pelo programa Coexistir, o encontro reunirá especialistas e profissionais interessados em ampliar o debate sobre diversidade e inclusão nas empresas, com orientações práticas para tornar os espaços corporativos mais preparados, respeitosos e acolhedores. A proposta é contribuir para que a inclusão deixe de ser apenas um conceito e se transforme em ações efetivas no dia a dia das organizações.

A programação contará com a participação da psicóloga Camila Citron, especialista em neuropsicologia e no atendimento a pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. A profissional atua na orientação de famílias, escolas e empresas, promovendo práticas de inclusão e saúde mental em diferentes contextos.

A iniciativa reforça o compromisso do setor varejista em promover ambientes de trabalho mais acessíveis e inclusivos, alinhados às demandas sociais e às boas práticas de gestão de pessoas. Para o Sincovaga-SP, entidade com mais de nove décadas de atuação na defesa dos interesses do comércio varejista de gêneros alimentícios, investir em inclusão é também fortalecer o desenvolvimento sustentável das empresas e da sociedade.

Serviço:

Palestra “Inclusão de profissionais com TEA na prática: reduzindo barreiras e construindo ambientes corporativos mais acessíveis”

Data: 29 de abril de 2026

Horário: 9h às 13h

Local: Auditório do Sincovaga – Rua 24 de Maio, nº 35, 16º andar, Centro, São Paulo

Formato: presencial

Inscrições gratuitas neste link.

Prazo de inscrição: até 27 de abril

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