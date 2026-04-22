Governo de SP libera R$ 276,6 milhões para turismo paulista

O Governo do Estado de São Paulo oficializou a liberação de R$ 276,6 milhões destinados a 214 municípios turísticos. O anúncio foi realizado em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, no último dia 16 de abril, com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do vice-governador Felício Ramuth, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado André do Prato, e dos secretários estaduais de Governo e Relações Institucionais, Roberto Carneiro, de Turismo e Viagens, Ana Biselli Aidar, além dos presidentes da Associação das Prefeituras Estância do Estado de São Paulo (APRECESP), prefeito João Victor Barboza, entidade que representa as 78 estâncias, e da Associação dos Municípios de Interesse Turístico (AMITESP), prefeito José Basile, dos 136 MITs - Municípios de Interesse Turístico, consolidando uma estratégia de fortalecimento do setor em todas as regiões do estado.

Os recursos serão formalizados por meio de convênios com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, em um modelo que busca acelerar os repasses e reduzir a burocracia.

Investimentos no turismo para 214 municípios

Do total anunciado, R$ 195 milhões serão destinados às 78 Estâncias Turísticas, que receberão R$ 2,5 milhões cada. Já os 136 Municípios de Interesse Turístico (MITs) contarão com repasses individuais de R$ 600 mil, somando R$ 81,6 milhões.

Neste novo modelo, 52 das 78 estâncias tiveram aumento de valores em relação à média e o governo estadual ainda prevê mais R$ 1,5 milhões por meio do Fundo de Interesses Difusos (FID), totalizando R$ 4 milhões de investimentos por cidade e as estâncias maiores ainda vão contar com recursos do Programa 3D.

Obras deverão ter interesse turístico

Os projetos deverão ser apresentados por meio do sistema sem papel e seguirão os trâmites de convênios convencionais. A recomendação da equipe técnica da APRECESP — entidade que integra as 78 prefeituras estâncias — é para que os pleitos sejam previamente alinhados com os Conselhos Municipais de Turismo (COMTUR), garantindo planejamento, governança e participação local na definição das prioridades.

Para o presidente da APRECESP, João Victor Barboza, o avanço só foi possível graças ao alinhamento institucional e ao compromisso do governo estadual. “É preciso reconhecer o empenho do governador em garantir que esses recursos cheguem na ponta. Em um cenário desafiador, essa decisão demonstra sensibilidade e prioridade com o turismo, que é uma das principais vocações econômicas de muitas cidades paulistas”, frisou.

Governo paulista destaca trabalho conjunto

Na mesma linha, o secretário de Governo e Relações Institucionais, Roberto Carneiro, pontuou a construção conjunta da solução. “Esse resultado é fruto de um trabalho articulado entre o Governo do Estado, a APRECESP e a AMITESP. Conseguimos estruturar um modelo mais ágil, menos burocrático e eficiente, garantindo que os recursos cheguem com mais rapidez aos municípios”, disse.

A secretária estadual de Turismo e Viagens, Ana Biselli, ressaltou o momento positivo do setor. “São Paulo vive um ciclo consistente de crescimento no turismo, com aumento do fluxo de visitantes, novos investimentos e maior competitividade dos destinos. Esse aporte fortalece ainda mais essa trajetória de desenvolvimento”, afirmou Ana.

O vice-governador Felicio Ramuth enfatizou o impacto direto nos municípios. “Esse recurso chega em um momento importante e vai permitir que as cidades avancem em infraestrutura, qualificação e atração de visitantes, fortalecendo suas economias locais”, destacou o vice-governador.

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Por fim, o governador Tarcísio de Freitas reforçou a importância econômica do turismo para o estado. “O turismo é uma indústria limpa, que gera emprego rapidamente, movimenta cadeias produtivas e leva desenvolvimento para todas as regiões. Esses investimentos representam crescimento, oportunidade e melhoria na qualidade de vida da população”, celebrou.