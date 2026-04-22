Apoio emocional auxilia candidatos em vestibulares

O mito do estudante que vira noites regado a café nas semanas que antecedem o vestibular está sendo substituído por uma estratégia muito mais inteligente: a gestão de performance a longo prazo. No cenário atual, em que a saúde mental é tão decisiva quanto o conhecimento técnico, a preparação antecipada deixou de ser um diferencial para se tornar o maior antídoto contra a ansiedade paralisante.

A ciência explica por que a famosa “decoreba” de última hora é uma armadilha. Segundo o neurocientista Stanislas Dehaene, professor do Collège de France e autor da obra ‘Aprendendo a Aprender’, o cérebro não é um depósito estático. Ele explica que a consolidação do aprendizado exige tempo e, fundamentalmente, sono. Enquanto o esforço concentrado sobrecarrega o hipocampo e causa fadiga cognitiva, o estudo diluído permite que o cérebro transforme informações voláteis em memórias duradouras no córtex cerebral.

Essa eficácia reside na estabilidade cognitiva proporcionada pelo que o psicólogo Robert Bjork, da Universidade da Califórnia (UCLA), denomina como “dificuldades desejáveis”. O aprendizado distribuído e o esforço constante de recuperação da memória geram uma retenção muito mais profunda do que o esforço concentrado de última hora.

Para evitar a frustração de fórmulas prontas, a orientação moderna foca na metacognição: a capacidade de entender o próprio processo de aprendizado. No Grupo Salta, por exemplo, isso é aplicado por meio de ferramentas práticas que transformam o estudo em algo estruturado:

Ciclo PDCA

O aluno planeja metas realistas, executa, checa o que funcionou (se houve foco ou compreensão real) e ajusta a estratégia para a semana seguinte.

Técnica Pomodoro

Blocos de 25 minutos de foco total com 5 minutos de descanso para oxigenar o cérebro.

Mapas Mentais

Organização visual que facilita conexões lógicas entre temas complexos e revisões rápidas.

“A previsibilidade de um cronograma não serve apenas para organizar matérias; ela altera a química do corpo. Um plano bem desenhado reduz a produção de cortisol (hormônio do estresse) e ativa o sistema de recompensa por meio da dopamina a cada meta batida”, explica Lilian Amaral, gerente pedagógica do Grupo Salta.

O descanso deixa de ser uma “perda de tempo” e passa a ser uma etapa técnica. Com base nos estudos de Barbara Oakley, criadora do curso 'Learning How to Learn', o cérebro opera em dois estados: o Modo Focado (atenção direta) e o Modo Difuso (relaxamento). É durante o relaxamento que o cérebro estabelece conexões criativas e resolve problemas complexos que a mente focada, sob estresse, muitas vezes não consegue acessar.

“Sem o lazer planejado, o cérebro satura e perde produtividade. No Grupo Salta, defendemos que o descanso é uma etapa técnica e estratégica para manter a alta performance ao longo de todo o ano”, completa Lilian.

A jornada rumo à universidade é solitária se não houver um ecossistema de apoio. O uso de programas como o LIV (Laboratório de Inteligência de Vida), solução socioemocional do Grupo Salta Educação, ajuda a desenvolver resiliência e autorregulação. “Quando o aluno aprende a gerenciar suas frustrações e a lidar com a pressão, ele consegue manter a disciplina nos estudos sem quebras emocionais constantes”, reforça a gerente pedagógica do Grupo Salta.

Nesse contexto, a família deve atuar como um “porto seguro” em vez de “fiscal de notas”, embasada no conceito de ‘Mindset de Crescimento’, desenvolvido pela psicóloga de Stanford, Carol Dweck. Ao elogiar o esforço e o processo de evolução, em vez de apenas o resultado final, a família ajuda a reduzir os níveis de cortisol (hormônio do estresse) e ativa o sistema de recompensa via dopamina, mantendo o jovem motivado e resiliente.

“Ter tempo para errar é o que separa o aprovado do reprovado. O aluno deve ser o protagonista de sua trajetória. O simulado antecipado funciona como um laboratório, em que o erro é uma ferramenta pedagógica valiosa. Errar agora é o que constrói a segurança e a precisão necessárias para que o aluno chegue ao dia da prova oficial sabendo exatamente como agir e como corrigir sua própria rota”, acrescenta Lilian Amaral.

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O segredo, de acordo com a especialista do Grupo Salta Educação, é esquecer o “tempo perdido” e focar em começar um novo ciclo a partir de agora, priorizando o microprogresso diário. Esse avanço deve respeitar a premissa de que cada pessoa aprende e pensa de um jeito diferente, exigindo estratégias que fujam de fórmulas prontas. “A aprendizagem é uma construção constante que só é sustentável quando respeita o ritmo biológico das sinapses e a individualidade de cada mente”, conclui.