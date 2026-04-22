LTM conquista dois prêmios de Parceiro do Ano do Google Cloud em 2026

A LTM, parceira de Criatividade Empresarial das maiores empresas do mundo, anunciou hoje que recebeu dois prêmios de Parceiro do Ano do Google Cloud em 2026. A LTM ??está sendo reconhecida por suas conquistas no ecossistema do Google Cloud, ajudando clientes em comum a impulsionar transformações em nuvem escaláveis ??e de alto impacto.

A LTM ??conquistou o prêmio de Parceiro do Ano do Google Cloud na categoria Mídia e Entretenimento por modernizar o complexo conjunto de dados de uma empresa global de mídia com o BigQuery. A transformação melhorou a velocidade, reduziu custos e forneceu uma base escalável, permitindo análises em tempo real e pipelines prontos para IA. Essa abordagem oferece um modelo replicável para a modernização de dados no setor de Mídia e Entretenimento.

Além disso, a LTM foi homenageada com mais um prêmio de Parceiro do Ano do Google Cloud por Modernização de Infraestrutura na América do Norte e pela transformação do cenário de ERP para uma líder global em serviços de saúde. Isso resultou em um tempo de lançamento no mercado mais rápido, um ecossistema moderno e escalável com capacidade de impulsionar a inovação orientada por IA e o crescimento dos negócios em toda a presença global da empresa.

“Receber dois prêmios de Parceiro do Ano do Google Cloud demonstra nossa proficiência e dedicação em alcançar os objetivos dos clientes. Nossos estudos de caso ilustram como auxiliamos empresas na modernização de dados, infraestrutura e sistemas de ERP por meio de insights orientados por IA, enquanto estabelecemos bases digitais sólidas com o Google Cloud”, disse Venu Lambu, CEO e diretor-geral da LTM.

“O prêmio de Parceiro do Ano do Google Cloud homenageia a inovação estratégica e o valor mensurável que nossos parceiros trazem aos clientes”, disse Kevin Ichhpurani, presidente de Ecossistema e Canais de Parceiros Globais do Google Cloud. “Temos orgulho de anunciar que a LTM foi premiada com o 'Google Cloud Partner Award de 2026', reconhecendo seu papel fundamental no sucesso de nossos clientes ao longo do último ano.”

Esses reconhecimentos destacam o compromisso da LTM em promover a modernização global, acelerar a adoção da nuvem e fomentar a inovação em diversos setores por meio de uma sólida parceria com o Google Cloud.

Sobre a LTM

A LTM — uma empresa do Grupo Larsen & Toubro — é uma empresa global de serviços de tecnologia com foco em IA e parceira de Criatividade Empresarial das maiores empresas do mundo. Unimos insights humanos e sistemas inteligentes para ajudar nossos clientes a gerar maior valor na interseção entre tecnologia e conhecimento especializado. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA empresarial — possibilitando novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para a geração de valor. Com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede global de parceiros, a LTM é responsável pelos resultados de nossos clientes, ajudando-os não apenas a superar o mercado, mas a superá-lo em criatividade. Leia mais em LTM.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260421921856/pt/

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