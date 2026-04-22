B. Braun promove prêmio de higiene hospitalar

A adoção de práticas adequadas de higiene das mãos segue como uma das medidas mais eficazes para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que estima que milhões de pacientes são afetados anualmente por infecções adquiridas em ambientes hospitalares. Nesse contexto, iniciativas voltadas à conscientização e à disseminação de boas práticas têm ganhado destaque no setor.

Uma delas é o Prêmio de Excelência em Higiene das Mãos (Hand Hygiene Excellence Award – HHEA), promovido pela Aesculap Academy, braço educacional da B. Braun. A premiação reconhece instituições e profissionais de saúde que desenvolvem projetos inovadores voltados à melhoria da higiene das mãos e à redução de infecções hospitalares. As inscrições estão abertas até 5 de maio de 2026.

O prêmio integra a programação do Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar (CIHRIO 2026), que reúne especialistas de todo o país. A cerimônia de premiação está prevista para 21 de novembro, último dia do evento.

Voltada especialmente a profissionais que atuam diretamente na prevenção de infecções, como enfermeiros e infectologistas, a iniciativa busca dar visibilidade a experiências aplicadas no ambiente hospitalar e fomentar a troca de conhecimento entre instituições. A premiação é realizada em parceria com a OMS e conta com o apoio do infectologista Didier Pittet, responsável por iniciativas globais de promoção da higiene das mãos.

De acordo com o especialista, a adesão consistente a protocolos de higiene pode reduzir significativamente a incidência de infecções hospitalares, impactando diretamente a segurança do paciente e os custos do sistema de saúde. “A higiene das mãos continua sendo uma das medidas mais eficazes para reduzir infecções hospitalares e salvar vidas. Iniciativas como o HHEA contribuem para ampliar a conscientização e disseminar boas práticas entre os profissionais de saúde”, afirma Michael Dickscheid, vice-presidente de Marketing & Vendas Aesculap & Avitum da B. Braun.

Além da premiação, o programa prevê ações ao longo do ano voltadas à educação continuada e ao intercâmbio de experiências entre profissionais de diferentes regiões. A proposta é fortalecer a cultura de segurança do paciente e incentivar a adoção de práticas baseadas em evidências nos serviços de saúde.

Segundo Dickscheid, o reconhecimento de iniciativas bem-sucedidas pode contribuir para ampliar o impacto dessas práticas. “A valorização de projetos aplicados no dia a dia dos serviços de saúde permite que soluções locais sejam replicadas em outros contextos, ampliando seu alcance na prevenção de infecções”, destaca.

As inscrições podem ser realizadas por instituições e profissionais interessados em apresentar projetos já implementados no ambiente hospitalar.

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Serviço

Prêmio de Excelência em Higiene das Mãos (HHEA)

Inscrições: até 5 de maio de 2026

Cerimônia de premiação: 21 de novembro de 2026

Informações e inscrições: https://www.hhea.info/en/apply.html