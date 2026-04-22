Eskolare avança 60% com cobrança e crédito escolar

Em um ambiente de maior endividamento das famílias e pressão sobre as despesas com educação, a eficiência financeira das escolas passou a ser uma agenda de negócio. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostram que 80,2% das famílias brasileiras estavam endividadas em fevereiro de 2026 e que 29,6% tinham contas em atraso.



No mesmo mês, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou alta de 5,21% no grupo Educação, impulsionada pelos reajustes de mensalidades escolares. O movimento reforça a busca, por parte das instituições de ensino, por soluções eficientes que combinem cobrança, automação, conciliação e crédito para dar mais previsibilidade ao fluxo de caixa e sustentar o crescimento, porém sem as escolas terceirizarem o seu financeiro.



Com um salto para mais de 2,7 mil escolas atendidas no país, crescimento de quase 60% em relação a 2025, a Eskolare vem acelerando sua presença nacional ao oferecer uma solução que centraliza a gestão financeira e simplifica o fluxo de caixa das instituições de ensino.

A empresa já transacionou mais de R$ 2,6 bilhões, alcançando 1 milhão de famílias e permitindo que as instituições cobrem mensalidades, vendam sistemas de ensino, uniformes e eventos, conciliem seu financeiro e acessem produtos de crédito como antecipação de recebíveis e créditos pontuais em uma única solução, tudo integrado.

Entre os motores de crescimento, a Eskolare lançou uma linha de antecipação de recebíveis, que já movimentou mais de R$ 25 milhões. A empresa também estreou sua própria plataforma de gestão de mensalidades e matrículas, com funcionalidades como régua de cobrança customizada e geração de links de pagamento.

Para 2026, a companhia prevê ampliar sua frente de tecnologia, com novos recursos de inteligência artificial (IA), lançamento de um app para as famílias e expansão das funcionalidades voltadas à centralização da jornada financeira escolar.

Para Erick Moutinho, fundador da Eskolare, a aplicação de IA e automação no backoffice financeiro escolar deixou de ser apenas uma tendência. “A IA viabiliza dashboards preditivos, redução da inadimplência e mecanismos de antecipação sob demanda, pilares de uma gestão moderna, com visibilidade total do caixa e decisões baseadas em indicadores em tempo real”, diz. “O resultado é um novo modelo de gestão financeira, que se apropria do seu fluxo financeiro e o soluciona na raiz em vez de terceirizar e postergar os problemas de fluxo de caixa”, explica.

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“Escolas que operam com uma plataforma única de gestão, integrando pagamentos, matrículas, vendas online e crédito, reduzem custos administrativos, ampliam a previsibilidade de caixa e ganham fôlego financeiro importante para manter o crescimento e sustentabilidade do negócio”, afirma Anderson Moutinho, fundador da Eskolare.