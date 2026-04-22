A NetApp ganha o prêmio de Parceiro do Ano em Modernização de Infraestrutura do Google Cloud 2026 na categoria Armazenamento

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura Inteligente de Dados, anunciou hoje que recebeu o prêmio de Parceiro do Ano em Modernização de Infraestrutura do Google Cloud 2026 na categoria Armazenamento.

A NetApp está sendo reconhecida por suas conquistas no ecossistema do Google Cloud, ajudando clientes em comum a modernizar sua infraestrutura e executar cargas de trabalho corporativas no Google Cloud usando o Google Cloud NetApp Volumes.

“O prêmio de Parceiros do Google Cloud reconhece a inovação estratégica e o valor mensurável que nossos parceiros oferecem aos clientes”, disse Kevin Ichhpurani, presidente do Ecossistema Global de Parceiros e Canais do Google Cloud. “Temos orgulho de nomear a NetApp como vencedora do prêmio de Parceiros do Google Cloud 2026, celebrando seu papel em impulsionar o sucesso dos clientes ao longo do último ano.”

O prêmio Parceiro do Ano em Modernização de Infraestrutura do Google Cloud para Armazenamento reconhece os parceiros que ajudaram seus clientes a modernizar sua infraestrutura, aproveitando as soluções inovadoras do Google Cloud, resultando em maior agilidade, escalabilidade e custo-benefício. A parceria tecnológica da NetApp com o Google Cloud levou ao desenvolvimento do serviço próprio do Google Cloud, o Google Cloud NetApp Volumes, permitindo que os clientes em comum adotem com mais facilidade a Infraestrutura Inteligente de Dados, atendam às necessidades das cargas de trabalho corporativas modernas e se preparem para o futuro.

“Este reconhecimento, pela sétima vez, reflete o trabalho que realizamos com o Google Cloud para ajudar os clientes a executar cargas de trabalho corporativas na nuvem sem precisar reestruturar suas infraestruturas”, disse Pravjit Tiwana, vice-presidente sênior e gerente-geral de Armazenamento e Serviços em Nuvem da NetApp. “Com o Google Cloud NetApp Volumes, os clientes podem trazer seus dados para o Google Cloud e usá-los para aplicativos e IA sem adicionar complexidade.”

Este é o sétimo prêmio de Parceiro do Ano do Google Cloud que a NetApp recebe. Ao longo do último ano, a NetApp e o Google Cloud expandiram o Google Cloud NetApp Volumes com novos recursos, incluindo armazenamento em bloco e integração mais estreita com serviços do Google Cloud, como o Google Cloud Assist e as extensões da CLI Gemini. Essas atualizações facilitam a migração de dados dos clientes para o Google Cloud e o uso direto com os serviços de IA do Google.

Para saber mais sobre a parceria da NetApp com o Google Cloud, visite o estande da NetApp nº 1607 no Google Cloud Next 26, de 22 a 24 de abril, no Mandalay Bay, em Las Vegas.

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Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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