Horse Powertrain revela sistema híbrido V6 leve no Salão do Automóvel de Pequim de 2026

A Horse Powertrain, líder global em sistemas de motorização inovadores e de baixa emissão, apresentou o HORSE W30 — o primeiro motor V6 da empresa pronto para produção — antes do Salão do Automóvel de Pequim 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260421086961/pt/

The front view of the HORSE W30 engine.

O HORSE W30 representa uma estreia para a Horse Powertrain, pois transfere sua experiência no desenvolvimento de motores otimizados de três e quatro cilindros para a categoria V6. Com essa aplicação de sua experiência, a Horse Powertrain desenvolveu o V6 mais leve do mercado e criou um motor voltado para veículos híbridos, com excelente economia de combustível e eficiência.

O HORSE W30 é um motor de 3 litros que pode ser instalado em configuração transversal ou longitudinal, permitindo sua integração em uma ampla variedade de veículos. As duas bancadas de cilindros são dispostas em um ângulo de 90° para reduzir o centro de gravidade do motor, facilitando a instalação e otimizando a disposição do catalisador.

O motor pode produzir entre 350 e 400 kW de potência e 600 e 700 Nm de torque, com rotação máxima de 8.000 rpm. Para maximizar a eficiência e a economia de combustível, ele possui coletores de escape integrados com turbocompressores montados diretamente nas cabeças dos cilindros. Com peso de apenas 160 kg, o motor é aproximadamente 10 kg mais leve que o segundo mais leve da marca, entre os motores V6.

O HORSE W30 foi projetado para ser utilizado em veículos híbridos leves e completos, e os primeiros modelos equipados com esse motor devem chegar às ruas em 2028. Para demonstrar a filosofia de prioridade híbrida do HORSE W30, o motor será apresentado em Pequim, juntamente com a nova transmissão híbrida de quatro velocidades HORSE 4LDHT.

Com peso de apenas 199 kg, a HORSE 4LDHT foi projetada para ser montada em uma configuração P1 + P3. O motor P1, utilizado para auxiliar o virabrequim do motor e carregar a bateria do veículo, pode produzir entre 250 e 300 kW, enquanto o motor P3, utilizado para auxiliar a condução, é capaz de produzir entre 350 e 450 kW nessa configuração.

Matias Giannini, CEO da Horse Powertrain, afirmou: “Na Horse Powertrain, acreditamos que podemos oferecer às montadoras economias de escala e inovação sem precedentes ao consolidar o pipeline de produção e desenvolvimento de powertrain que, tradicionalmente, seria replicado por diversos OEMs individuais, permitindo que todos na indústria se beneficiem de tecnologias de ponta. O HORSE W30 é uma prova clara desse conceito – ao levar nossa mentalidade e experiência para uma nova categoria, desenvolvemos o V6 mais leve, projetado desde o início para dar suporte a veículos híbridos.”

Fortune Zhao, CTO da Horse Powertrain, declarou: “O HORSE W30 demonstra a versatilidade tecnológica da Horse Powertrain e representa nossa primeira incursão na categoria de motores V6. Aproveitando a experiência do nosso amplo portfólio de motores com foco em híbridos, o HORSE W30 é mais leve e mais compacto do que qualquer outro V6 atualmente no mercado, ao mesmo tempo em que oferece desempenho superior. Além de incorporar nossa sofisticação em engenharia, ele também destaca nossa flexibilidade em fornecer soluções híbridas de classe mundial para todos os mercados.”

Os modelos HORSE W30 e HORSE 4LDHT estarão disponíveis em 2028.

Sobre a Horse Powertrain

A Horse Powertrain é líder global em soluções inovadoras de sistemas de propulsão híbridos e a combustão de baixa emissão, oferecendo suporte a montadoras com uma gama de sistemas, incluindo motores, transmissões, eletrônica de potência, extensores de autonomia e plataformas híbridas integradas. A Horse Powertrain opera na Europa, China e América do Sul, empregando mais de 19.000 pessoas em 18 fábricas e cinco centros de P&D. Seus 25 clientes incluem o Grupo Renault, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan e Mitsubishi Motors Corporation. A sede da Horse Powertrain fica em Londres, Reino Unido.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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