A Eutelsat apoia a Co-op Cable no lançamento de oferta expandida de DTH no Caribe

Eutelsat (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / Bolsa de Valores de Londres: ETL) anunciou hoje uma nova parceria com a Co-op Cable, introduzindo uma oferta expandida de TV por satélite (DTH) e conectividade em todo o Caribe, utilizando o satélite EUTELSAT 65 West A (E65WA).

Por meio desta iniciativa, a Co-op Cable está aprimorando seu portfólio de serviços para fornecer pacotes de televisão e internet, combinando distribuição de TV via satélite de alta qualidade com conectividade avançada baseada em geolocalização. A solução foi projetada para atender à crescente demanda por serviços confiáveis ??de entretenimento e banda larga em toda a região, principalmente em áreas onde a infraestrutura tradicional ainda é limitada.

Esta colaboração reforça o satélite EUTELSAT 65° West A como uma plataforma estratégica para serviços de vídeo na América Latina e no Caribe, permitindo que as operadoras escalem seus serviços de forma eficiente, garantindo qualidade de serviço consistente em mercados geograficamente diversos.

Ao aproveitar a infraestrutura GEO da Eutelsat, a Co-op Cable expandirá seu alcance para residências e estabelecimentos de hotelaria, contribuindo para os esforços mais amplos de reduzir a exclusão digital no Caribe, estendendo a conectividade a comunidades remotas e mais carenciadas.

José Ignacio González Núñez, vice-presidente sênior para as Américas da Unidade de Negócios de Vídeo da Eutelsat, disse: “Esta parceria com a Co-op Cable destaca a versatilidade da nossa infraestrutura GEO para suportar serviços de vídeo e conectividade. Ao combinar a televisão via satélite (DTH) com recursos de banda larga, estamos permitindo que as operadoras ofereçam mais valor aos seus clientes, ao mesmo tempo em que expandimos o acesso a serviços digitais essenciais em todo o Caribe.”

Richard Rawlins, CEO da Co-op Cable, Inc., acrescentou: “Nossa parceria com a Eutelsat na plataforma 65 West tem sido transformadora para a Co-op Cable e para as comunidades que atendemos em todo o Caribe. Por meio dessa colaboração, estamos fornecendo televisão via satélite de alta qualidade para residências e estabelecimentos de hotelaria em toda a região, levando conteúdo de classe mundial a mercados que historicamente foram mal atendidos. Olhando para o futuro, estamos entusiasmados em trabalhar com a Eutelsat para estender essa parceria além do vídeo, para a banda larga via satélite, com o objetivo de reduzir a exclusão digital no Caribe, fornecendo conectividade de internet acessível e confiável até mesmo para as comunidades mais remotas. Este é apenas o começo do que acreditamos que será um relacionamento longo e impactante.”

FIM

Sobre a Eutelsat

A Eutelsat é líder global em comunicações via satélite, fornecendo conectividade e serviços de transmissão em todo o mundo. A Eutelsat foi formada em 2023 pela fusão da Company com a OneWeb, tornando-se a primeira operadora de satélites GEO-LEO totalmente integrada, com uma frota de 31 satélites geoestacionários (GEO) e uma constelação de mais de 600 satélites em órbita terrestre baixa (LEO). A Eutelsat atende às necessidades de clientes em quatro verticais principais: Vídeo, onde distribui cerca de 6.300 canais de televisão; e os mercados de conectividade de alto crescimento: Conectividade Móvel, Conectividade Fixa e Serviços Governamentais. O conjunto exclusivo de ativos em órbita e infraestrutura terrestre da Eutelsat permite que ela ofereça soluções integradas para atender às necessidades de clientes globais. A empresa tem sede em Paris e emprega mais de 1.600 pessoas em mais de 75 países. A Eutelsat está comprometida em fornecer conectividade segura, resiliente e ambientalmente sustentável para ajudar a reduzir a exclusão digital. A empresa está listada na Bolsa de Valores Euronext Paris (código: ETL) e na Bolsa de Valores de Londres (código: ETL).

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