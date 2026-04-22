Sete feiras de Estilo de Vida da HKTDC impulsionam e apresentam as indústrias criativas de Hong Kong

O Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (HKTDC) está organizando sete megaeventos, incluindo a Feira Gifts & Premium de Hong Kong, Home InStyle e Fashion InStyle (de 27 a 30 de abril no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong, HKCEC); a Feira Internacional Printing & Packaging de Hong Kong e a DeLuxe PrintPack Hong Kong (realizadas simultaneamente na AsiaWorld-Expo); a Feira Internacional de Licenciamento de Hong Kong e a Conferência Asiática de Licenciamento (de 27 a 29 de abril no HKCEC). Esses eventos conectam as indústrias criativas de Hong Kong com a China Continental e os mercados globais, reforçando o papel da cidade como um centro criativo regional.

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Sete feiras de Estilo de Vida da HKTDC

Presentes que ditam tendências impulsionam o mercado

A feira Gifts & Premium contará com o aclamado Salão de Designs Finos, uma vitrine essencial para as principais marcas de design do mundo. Esta edição marcará a estreia do Pavilhão de Shanxi, juntamente com um Pavilhão de Zhejiang ampliado, liderado pela primeira vez pelo Departamento de Comércio da Província de Zhejiang. Além disso, a Smart Design Global apresentará seus projetos finalistas, aproveitando a feira como plataforma para promover designs originais de Hong Kong para os mercados internacionais.

Principais tendências em utensílios domésticos

A Home InStyle continua apresentando materiais inovadores em utensílios domésticos. Com base no sucesso do ano passado com soluções inovadoras para o mercado da terceira idade, a feira reúne esses elementos no Pavilhão de Gerontech e Materiais Inovadores, financiado pela Comissão de Inovação e Tecnologia do Governo da RAE de Hong Kong.

Redefinindo a Fronteira dos Materiais na Fashion InStyle

A Fashion InStyle marca o retorno da NEXT@Fashion InStyle, uma zona de destaque da HKTDC patrocinada pela Agência de Desenvolvimento das Indústrias Culturais e Criativas (CCIDA) do Governo da RAE de Hong Kong. Com as Filipinas como Parceira em Destaque deste ano, a zona reúne cerca de 60 expositores globais, mostrando como os materiais de última geração impulsionam a transformação da indústria. Guiada pelo Consultor de Projetos Han Chong (fundador da Self-Portrait), apresenta cinco projetos interdisciplinares de seis designers emergentes de Hong Kong.

Duas Feiras PrintPack: Inteligente + Sustentável

A feira Printing & Packaging apresentará embalagens inteligentes e novos materiais, juntamente com suas ofertas ecológicas, atendendo à crescente demanda por inovação e sustentabilidade. A DeLuxe PrintPack Hong Kong se concentrará em soluções premium de impressão e embalagem para itens de luxo, com temas específicos para diversos setores.

Os eventos apresentarão uma ampla gama de seminários temáticos, fóruns de compradores, eventos de promoção e lançamento de produtos e desfiles de moda, abrangendo análise de mercado, design criativo cultural, indústria inteligente, economia prateada e sustentabilidade.

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Consultas para a Imprensa

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