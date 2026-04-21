SBC Medical anuncia a conclusão da oferta pública secundária previamente anunciada de 3,1 milhões de ações ordinárias

A SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC), uma organização de serviços de gestão que opera um amplo conjunto de negócios de franquias em diversos campos médicos, anunciou hoje o fechamento de sua oferta pública secundária previamente anunciada de 3.100.000 ações ordinárias da empresa pelo Dr. Yoshiyuki Aikawa (o “Acionista Vendedor”) ao preço de oferta pública de US$ 3,25 por ação. Os recursos da oferta para o Acionista Vendedor foram de aproximadamente US$ 10,1 milhões, antes da dedução de descontos e comissões de subscrição.

A empresa não vendeu nenhuma ação ordinária na oferta. O Acionista Vendedor recebeu todos os recursos da oferta.

A Maxim Group LLC atuou como gestora líder única, e a Roth Capital Partners, como cogestora.

A oferta foi realizada segundo a declaração de registro prévio da empresa no Formulário S-3, que inclui um prospecto básico arquivado junto à U.S. Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos – SEC). A oferta foi feita exclusivamente por meio de um suplemento ao prospecto arquivado na SEC e do prospecto que o acompanha. Um suplemento final ao prospecto, descrevendo os termos da oferta, foi arquivado na SEC e está disponível em seu site, localizado em www.sec.gov. Cópias do suplemento preliminar ao prospecto e do prospecto que o acompanha, como também do suplemento final ao prospecto, podem ser obtidas entrando em contato com: Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16º andar, Nova York, Nova York 10022, A/C: Departamento de Sindicância; ou pelo telefone (212) 895-3745; ou pelo e-mail syndicate@maximgrp.com.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou da qualificação nos termos das leis de títulos de qualquer desses estados ou jurisdições.

Sobre a SBC Medical

A SBC Medical Group Holdings Incorporated é uma Organização de Serviços de Gestão que opera uma ampla variedade de negócios franqueados em diversos campos médicos, incluindo saúde estética avançada, dermatologia, ortopedia, tratamentos de fertilidade, ginecologia, odontologia, tratamento de alopecia (AGA) e oftalmologia. A Empresa administra um portfólio diversificado de marcas de clínicas e está expandindo ativamente sua presença global, especialmente nos Estados Unidos e na Ásia, por meio de operações diretas e iniciativas de turismo médico. Em setembro de 2024, a Empresa foi listada na Nasdaq e, em junho de 2025, foi selecionada para inclusão no índice Russell 3000®, um amplo referencial do mercado de ações dos EUA. Orientada por seu Propósito de Grupo “Contribuir para o bem-estar das pessoas em todo o mundo por meio da inovação médica”, a SBC Medical Group Holdings Incorporated continua a fornecer serviços médicos seguros, confiáveis e de alta qualidade, ao mesmo tempo em que fortalece ainda mais sua reputação internacional de qualidade e confiança na assistência médica.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Elas não são fatos históricos nem declarações sobre as condições atuais, mas representam apenas as crenças da empresa em relação a eventos e desempenho futuros, muitos dos quais, por sua natureza, são inerentemente incertos e estão fora do seu controle. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “pode”, “deve”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projetado”, “prevê”, “potencial”, “almeja”, “espera” ou “pretende”, como também por termos semelhantes. A empresa adverte os leitores a não depositarem confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, válidas apenas na data deste comunicado, pois estão sujeitas a vários riscos, incertezas, suposições ou mudanças nas circunstâncias, difíceis de prever ou quantificar. As declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas atuais da administração e não constituem garantia de desempenho futuro. A empresa não se compromete a divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de declarações prospectivas para refletir qualquer mudança em suas expectativas ou em eventos, condições ou circunstâncias nas quais tais declarações se baseiam, exceto quando exigido por lei. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais podem surgir ocasionalmente, e não é possível para a empresa prevê-los todos. Tais fatores incluem, entre outros, mudanças nas condições econômicas, comerciais, competitivas, de mercado e regulatórias, globais, regionais ou locais, e aqueles listados sob o título "Fatores de Risco" e em outras partes dos documentos da empresa arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ( U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), que podem ser acessados no site da SEC. www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260417396192/pt/

SBC Medical Group Holdings Incorporated

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Hikaru Fukui / Chefe do Departamento de Relações com Investidores; E-mail: ir@sbc-holdings.com