Museu Aga Khan lança a 5ª temporada de This Being Human como um podcast multimídia em vídeo com a nova apresentadora: Mai Habib

O lançamento muito aguardado da 5ª temporada de This Being Human marca um novo capítulo dinâmico para o aclamado podcast do Museu Aga Khan, expandindo seu alcance e narrativa. Apresentada pela ex-jornalista e defensora da cultura Mai Habib, a nova temporada leva os ouvintes a um diálogo envolvente com artistas e líderes de pensamento cujo trabalho oferece uma perspectiva global sobre arte e cultura, identidade e ideias novas e urgentes que moldam a humanidade hoje.

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This Being Human Podcast Logo, Courtesy of the Aga Khan Museum

Com base em uma trajetória impressionante de mais de 100 episódios ao longo das últimas quatro temporadas, This Being Human evoluirá para uma experiência audiovisual pela primeira vez. Cada um dos 12 episódios será filmado e lançado no YouTube, juntamente com todas as principais plataformas de podcast, convidando o público a um encontro mais imersivo com as vozes que moldam essas conversas. O novo formato expande a exploração da série sobre experiência vivida, criatividade e conexão entre culturas.

A 5ª temporada, que conta com a participação de artistas e colaboradores ligados ao Museu, destaca vozes como a de Gary Kamemoto, arquiteto principal da Maki and Associates, empresa responsável pelo projeto arquitetônico do Museu; a Dra. Christiane Gruber, professora de Arte Islâmica na Universidade de Michigan; e Ohida Khandakar, artista visual e cineasta — cada um oferecendo perspectivas distintas que transitam entre disciplinas como arquitetura, pesquisa acadêmica e cultura visual.

Esta temporada também marca a estreia de uma nova parceria editorial com The Walrus, uma das principais publicações canadenses dedicada a ideias, cultura e debate público.

“This Being Human se consolidou como uma plataforma importante para conversas globais sobre arte, criatividade e como a cultura molda a forma como nos vemos e como vemos os outros”, afirmou o Dr. Sascha Priewe, diretor de Coleções e Programas Públicos do Museu Aga Khan. Com Mai Habib como apresentadora e a introdução de um formato audiovisual, a 5ª temporada dá continuidade às quatro primeiras temporadas e aproxima o público das vozes e experiências vividas que definem nossa humanidade compartilhada, ao mesmo tempo que expande o papel do Museu como um espaço de diálogo intercultural.

This Being Human está disponível nas principais plataformas de podcast, incluindo Spotify e Apple Podcasts. O primeiro episódio da 5ª temporada estreia dia 28 de abril, com novos episódios lançados mensalmente.

Acesse agakhanmuseum.org/thisbeinghuman para mais detalhes.

Sobre o Museu Aga Khan

O Museu Aga Khan em Toronto, Canadá, foi fundado e desenvolvido pelo Aga Khan Trust for Culture (AKTC), uma agência da Aga Khan Development Network (AKDN). Por meio de exposições permanentes e temporárias, atividades educativas e artes cênicas, a missão do Museu é despertar admiração, curiosidade e compreensão das culturas muçulmanas e sua conexão com outras culturas através das artes. Projetado pelo arquiteto Fumihiko Maki, o Museu compartilha um terreno de 6,8 hectares com o Centro Ismaili de Toronto, projetado pelo arquiteto Charles Correa. O parque paisagístico ao redor foi projetado pelo arquiteto paisagista Vladimir Djurovic.

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