Atendendo à demanda dos clientes, a conectividade de alta velocidade do Starlink agora está disponível como opção de pós-venda no Cessna Citation Ascend; a série 560XL obtém certificação da EASA

A Textron Aviation Inc.. é uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje, na AERO Friedrichshafen, a disponibilidade da conectividade de alta velocidade Starlink como uma atualização pós-venda para o Cessna Citation Ascend — a mais nova aeronave da popular série Cessna Citation 560XL —, após a emissão, pela Administração Federal de Aviação (FAA), do Certificado de Tipo Suplementar (STC) da AeroMech. Além disso, a frota do Cessna Citation 560 XL — incluindo os modelos XLS Gen 2, XLS+, XLS e Excel — recebeu certificação da Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) para instalação do Starlink nos centros de serviços europeus da Textron Aviation.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260420833273/pt/

Responding to customer demand, Starlink high-speed connectivity now available as an Aftermarket option on the Cessna Citation Ascend; 560XL series achieves EASA certification

O STC da AeroMech utiliza a tecnologia de internet de alta velocidade da Starlink, conectando-se à constelação de satélites de órbita terrestre baixa (LEO) da Starlink, proporcionando uma conectividade mais confiável em terra, no mar e em áreas remotas, onde o Wi-Fi tradicional a bordo pode não estar disponível.

“O feedback dos clientes continua a orientar a forma como aprimoramos a experiência de propriedade, e a ampliação da disponibilidade do Starlink para o Citation Ascend e a série 560XL é uma resposta direta à demanda dos clientes”, afirmou Brian Rohloff, vice-presidente sênior de Suporte ao Cliente. “Oferecer o Starlink como opção de pós-venda proporciona aos clientes flexibilidade para equipar suas aeronaves com a solução de conectividade que melhor atende às suas missões e reforça nosso compromisso de ouvir e oferecer uma experiência de aviação de excelência.”

Os clientes podem agendar a instalação da atualização para as aeronaves das séries Citation Ascend e 560XL nos centros de serviço da Textron Aviation na América do Norte e em determinados centros de serviço internacionais. O STC da AeroMech utiliza um kit de aviação Starlink, composto por um aero terminal (antena), uma unidade de alimentação (PSU) e um ponto de acesso sem fio (WAP), e requer apenas alimentação elétrica da aeronave. Saiba mais sobre a atualização aqui.

Sobre o Suporte ao Cliente da Textron Aviation

A Textron Aviation, por meio de suas marcas Beechcraft e Cessna, é reconhecida por sua rede global de serviços sem igual, dedicada a oferecer suporte completo ao longo de todo o ciclo de vida das aeronaves. Além de sua ampla rede própria, os clientes de jatos, turboélices e aeronaves a pistão da Textron Aviation têm acesso a uma rede global de mais de 300 centros de serviços autorizados. A Textron Aviation também oferece um programa de suporte móvel com mais de 40 unidades de serviço móveis, além de técnicos de serviço e suporte no local. Encontre informações adicionais sobre os programas de serviço da Textron Aviation em http://txtav.com/en/service.

Sobre a Textron Aviation

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada do voo. Como parte da Textron Inc., capacitamos o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência em aviação aos nossos clientes. Com uma gama de produtos que inclui jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, além de aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo, e sua força de trabalho produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já fabricadas. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, bem como em nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para informações adicionais, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

Sobre a Starlink

A Starlink é a constelação de satélites em órbita terrestre baixa mais avançada do mundo, oferecendo internet banda larga confiável, capaz de suportar streaming, jogos online, videochamadas e muito mais. A Starlink é projetada e operada pela SpaceX. Como a principal fornecedora de serviços de lançamento do mundo — e a única com um foguete reutilizável de classe orbital —, a SpaceX possui ampla experiência tanto em espaçonaves quanto em operações em órbita. Saiba mais em www.starlink.com e siga @Starlink no X.

Sobre a AeroMech Inc.

A AeroMech oferece um processo totalmente integrado na vertical para levar novos produtos ao mercado de aviação, desde o design conceitual até engenharia, certificação, produção e instalação. Ao utilizar suas delegações como FAA STC ODA, Part 21 PMA e oficinas de reparo Part 145 no Aeroporto Orlando/Sanford (KSFB) e em Smyrna, Tennessee (KMQY), a AeroMech pode oferecer uma abordagem dinâmica e eficiente para integrar as tecnologias mais recentes e desejadas à sua aeronave.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260420833273/pt/

Assessoria de mídia:

Lauren Howell

+1 (316) 927-9536

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