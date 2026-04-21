The smarter E Europe: A exposição especial Renewables 24/7 mostra como é possível um abastecimento de energia renovável

A situação geopolítica atual volta a destacar os riscos da dependência de combustíveis fósseis e a necessidade cada vez maior de transformarmos nosso abastecimento energético. As energias solares e eólicas já se estabeleceram há muito tempo como fontes econômicas de energia, e a Agência Internacional de Energia (AIE) previu um crescimento global da capacidade de 2,6 vezes entre 2022 e 2030. Nesse contexto, a aliança de feiras The smarter E Europe destacará a viabilidade de um sistema de energia renovável entre os dias 23 e 25 de junho, em Munique. A exposição especial "Renewables 24/7" utilizará melhores práticas, apresentações e demonstrações ao vivo para mostrar como é possível alcançar um abastecimento de energia renovável 24 horas por dia. No dia 23 de junho, para dar início à exposição, a The smarter E Europe apresentará um estudo exclusivo realizado em colaboração com o Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Solar. O estudo desmistifica mitos comuns sobre a estabilidade do sistema e fornece evidências científicas de que um sistema energético renovável é viável. Intitulado “Pathways to a Renewable Energy Supply” (Caminhos para um Abastecimento de Energia Renovável), o estudo usa a Alemanha — onde 60% da eletricidade já é gerada por fontes renováveis — como exemplo para demonstrar a segurança do abastecimento de um sistema de energia renovável nas principais nações industrializadas. Espera-se que mais de 2.800 expositores e mais de 100 mil visitantes de todo o mundo participem da maior aliança de exposições da Europa no setor de energia.

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The special exhibit will take place as part of The smarter E Europe 2026 from June 23 to 25, 2026, at Messe München. © Solar Promotion GmbH

Os visitantes interessados podem mergulhar nas quatro áreas temáticas da exposição especial: indústria, comércio, aplicações residenciais e mobilidade. Em cada uma delas, é possível vivenciar como a geração, o armazenamento, a flexibilização e a digitalização de energia atuam em conjunto. Apesar da energia eólica e solar serem voláteis e não oferecerem um fornecimento constante, já existem hoje soluções e tecnologias que permitem que empresas, concessionárias e consumidores gerenciem as flutuações e o excedente de geração. “A eletricidade proveniente de fontes solar e eólica já é imbatível em termos de custo. A transição energética é imparável, e atrasá-la só prejudicará a economia. As empresas podem reduzir seus custos de energia no longo prazo e garantir competitividade por meio de energias renováveis. A segurança do abastecimento é assegurada pela flexibilização, pela combinação de armazenamento inteligente, soluções digitais para a rede elétrica e integração setorial”, afirma Markus Elsässer, fundador e CEO da Solar Promotion GmbH.

O sistema energético do futuro

A eletrificação de todas as áreas — do transporte e geração de calor à indústria — é a chave para transformar o fornecimento de energia. Ela atuará como um motor para a inovação e o crescimento econômico. Isso, por sua vez, aumentará o valor agregado muito mais do que a importação de petróleo bruto e gás. "Com a exposição especial, destacaremos os temas certos no momento certo, mostrando que a transição energética não só é possível, mas também faz sentido do ponto de vista econômico, político e social. Cabe a nós aproveitar esta oportunidade", afirma Jens Mohrmann, CEO da Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM). A exposição contará com demonstrações ao vivo, debates e apresentações de especialistas, que destacarão as oportunidades e os desafios do sistema de energia renovável.

A The smarter E Europe, a maior aliança de exposições da Europa para a indústria de energia, reúne quatro feiras (Intersolar Europe, EES Europe, Power2Drive Europe e EM-Power Europe) e acontecerá na Messe München de 23 a 25 de junho de 2026.

Para obter informações adicionais, visite:www.TheSmarterE.de

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