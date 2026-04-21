A Moody’s avança com inteligência de crédito de nível decisório em fluxos de trabalho de IA corporativos, impulsionada pelo Microsoft 365 Copilot

A Moody’s Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje a próxima fase de sua parceria estratégica com a Microsoft, integrando a inteligência de nível decisório da Moody’s diretamente nas soluções de IA da Microsoft. Este marco expande a colaboração da co-inovação para a distribuição em escala e integrada ao fluxo de trabalho da inteligência de nível decisório da Moody’s nos ambientes corporativos onde seus clientes trabalham diariamente.

“Há mais de 115 anos, a Moody’s serve como a camada de inteligência à qual os profissionais financeiros recorrem ao tomar decisões importantes”, disse Rob Fauber, presidente e CEO da Moody’s. “Ao incorporar essa inteligência diretamente nas soluções de IA da Microsoft em escala empresarial, estamos disponibilizando análises de nível decisório não apenas para especialistas, mas para todas as pessoas da organização que precisam delas.”

As integrações operam em dois canais. Usando o Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), os fluxos de trabalho com agentes e a inteligência de nível decisório da Moody’s são entregues por meio de um agente dedicado da Moody’s no Microsoft 365 Copilot, permitindo que as organizações ativem a inteligência de nível decisório da Moody’s sem a necessidade de integrações personalizadas. Além disso, as informações de alta qualidade da Moody's estão disponíveis como fonte de dados fundamental em todas as experiências do Microsoft 365 Copilot, incluindo o Copilot Chat e o agente Researcher, bem como por meio do Copilot no Microsoft Excel, oferecendo aos clientes em comum acesso às classificações de crédito, pesquisas, dados de entidades e notícias da Moody's como parte de seus fluxos de trabalho de pesquisa.

"Nossa parceria contínua com a Moody's reflete um compromisso compartilhado de levar informações financeiras confiáveis ??diretamente às ferramentas que os profissionais usam diariamente", disse Bill Borden, Vice-Presidente Corporativo de Serviços Financeiros Globais da Microsoft. "Ao integrar as informações de alta qualidade da Moody's ao Microsoft 365 Copilot, estamos facilitando o acesso a dados e contexto confiáveis ??para profissionais de serviços financeiros em todo o setor, no fluxo de trabalho, para que possam agir com mais rapidez e confiança."

Ao incorporar as informações de crédito da Moody's às soluções de IA da Microsoft, a integração amplia o acesso além dos especialistas para um conjunto mais amplo de usuários em todas as instituições, promovendo um uso mais consistente de informações de crédito confiáveis ??em todos os níveis da empresa. A inteligência conectada da Moody’s – abrangendo 600 milhões de entidades, 2 bilhões de links de propriedade e grandes domínios de risco – fornece a camada de contexto confiável que torna os resultados da IA ??válidos, explicáveis ??e auditáveis ??onde quer que sejam entregues.

As parcerias de IA da Moody’s refletem o compromisso da empresa em incorporar a sua inteligência conectada nas principais plataformas de IA onde os participantes do mercado estão construindo e operando.

Para mais informações, acesse http://www.moodys.com/agenticsolutions.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo de riscos cada vez mais interligados, os dados, as análises e as tecnologias inovadoras da Moody's (NYSE: MCO) ajudam os clientes a obter uma visão holística de seu ambiente e a identificar oportunidades. Com vasta experiência nos mercados globais e uma força de trabalho diversificada de cerca de 16 mil profissionais em mais de 40 países, a Moody's oferece aos clientes a perspectiva abrangente de que necessitam para agir com confiança e prosperar. Saiba mais em: moodys.com.

Declaração de "Porto Seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995

Determinadas declarações contidas neste documento são declarações prospectivas e baseiam-se em expectativas, planos e perspectivas futuras para os negócios e operações da Moody's, que envolvem diversos riscos e incertezas. Tais declarações envolvem estimativas, projeções, metas, previsões, suposições e incertezas que podem fazer com que os resultados ou desfechos reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas. Os acionistas e investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e demais informações contidas neste documento são válidas a partir da data deste documento, e a Moody's não assume nenhuma obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações no futuro, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, mudanças nas expectativas ou outros fatores, exceto conforme exigido pela legislação ou regulamentação aplicável. Os fatores, riscos e incertezas, como também outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Moody's sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, são descritos com mais detalhes na seção "Fatores de Risco" da Parte I, Item 1A do relatório anual da Moody's no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, e em outros documentos arquivados pela Empresa junto à Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos – SEC) ou em materiais incorporados neste documento ou em outros documentos. Os acionistas e investidores são alertados de que a ocorrência de qualquer um desses fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, o que poderia ter um efeito material e adverso sobre os negócios, resultados operacionais e situação financeira da Empresa.

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Para a Moody’s Communications:

Joe Mielenhausen

Moody’s Corporation

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