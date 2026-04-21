A Lenovo leva IA em escala de produção à Hannover Messe 2026, proporcionando lead times até 85% mais rápidos para os fabricantes

Os fabricantes estão sob pressão crescente para melhorar a eficiência, a resiliência e a capacidade de resposta diante da volatilidade contínua da cadeia de suprimentos e da crescente complexidade operacional. Nesse contexto, a IA não é mais uma ambição para o futuro, mas uma necessidade operacional. Com 94% planejando aumentar o investimento em IA até 20261 e um retorno esperado de 2,86 dólares para cada dólar gasto2, a prioridade mudou da experimentação para a execução.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260421965389/pt/

ThinkStation PGX and Lenovo ThinkEdge Solution 2

Na Hannover Messe 2026, a Lenovo, em parceria com a NVIDIA, está demonstrando como os fabricantes podem colmatar essa lacuna ao implementar soluções de IA já comprovadas em grande escala nas suas próprias operações globais, proporcionando melhorias mensuráveis em termos de prazo de entrega, custo, qualidade e produtividade.

“Os fabricantes não precisam de mais projetos-piloto de IA. Eles precisam de IA que opere em escala na produção”, disse Jonathan Wu, diretor de Tecnologia de Manufatura Inteligente da Lenovo. “Na Lenovo, já fizemos isso em nossas próprias operações globais de manufatura, alcançando melhorias significativas em lead time, custo e produtividade. Em nossa maior unidade na América do Norte, o lead time foi reduzido em 85%, os custos logísticos em 42% e a produtividade aumentou em 58% com a implementação de soluções baseadas em IA e GenAI. É essa experiência que levamos aos nossos clientes.”

Aprimore a qualidade e o desempenho com IA em sistemas de produção conectados

A melhoria da qualidade na manufatura não se resume mais a pontos de inspeção isolados, mas à conexão de dados e à tomada de decisões em todo o sistema de produção.

A Lenovo utiliza IA em ambientes de produção para possibilitar a detecção em tempo real, análises de causa raiz mais rápidas e melhoria contínua. Ao combinar visão computacional, IA de ponta e gêmeos digitais, os fabricantes conseguem identificar defeitos à medida que eles ocorrem, reduzir a variabilidade e responder imediatamente a problemas, evitando que eles impactem as operações subsequentes. Essas capacidades vão além das linhas de produção individuais, conectando insights de qualidade ao fluxo de materiais, ao desempenho de equipamentos e aos insumos a montante, criando assim um sistema de manufatura mais adaptável e resiliente.

Em instalações no Brasil, na Hungria e no México, a Lenovo implantou sua Célula Robótica de Inspeção de Qualidade Automática, proporcionando melhorias mensuráveis em qualidade, consistência e eficiência.

Mantenha o fluxo de produção com intralogística autônoma

O desempenho da produção depende não apenas do que acontece na linha de produção, mas também da eficiência com que os materiais se movem pela fábrica.

Os robôs multifuncionais da Lenovo possibilitam a automação adaptativa em tempo real em fluxos de trabalho, como entrega na linha de produção, separação de pedidos, montagem de kits e movimentação de materiais entre as etapas de produção.

Ao melhorar o fluxo de materiais e reduzir a dependência de processos manuais, os fabricantes conseguem manter uma produção mais estável, aumentar a eficácia geral dos equipamentos e alinhar melhor as operações à demanda variável.

Reforce a resiliência da cadeia de suprimentos com visibilidade em tempo real e em vários níveis

A Lenovo também está aplicando esses recursos em ecossistemas operacionais mais amplos, desde a coordenação da cadeia de suprimentos até o monitoramento de sistemas em tempo real, com base em sua experiência na implantação de IA em ambientes de manufatura.

Cadeias de suprimentos conectadas com o Lenovo iChain. Cadeias de suprimentos conectadas com o Lenovo iChain. O iChain conecta fornecedores, parceiros de logística e operações de manufatura por meio do compartilhamento seguro de dados em tempo real. Isso melhora a coordenação entre o fornecimento de materiais e o planejamento da produção, aumenta a visibilidade em cadeias de suprimentos de múltiplos níveis e ajuda os fabricantes a responderem de maneira mais eficaz às mudanças na demanda. A liderança da Lenovo em operações da cadeia de suprimentos foi reconhecida no ranking Gartner Supply Chain Top 25 para 2025, no qual a empresa ficou em oitavo lugar.

Cadeias de suprimentos conectadas com o Lenovo iChain. O iChain conecta fornecedores, parceiros de logística e operações de manufatura por meio do compartilhamento seguro de dados em tempo real. Isso melhora a coordenação entre o fornecimento de materiais e o planejamento da produção, aumenta a visibilidade em cadeias de suprimentos de múltiplos níveis e ajuda os fabricantes a responderem de maneira mais eficaz às mudanças na demanda. A liderança da Lenovo em operações da cadeia de suprimentos foi reconhecida no ranking Gartner Supply Chain Top 25 para 2025, no qual a empresa ficou em oitavo lugar. Monitoramento de operações impulsionado por IA. Para aprimorar a identificação e resolução de problemas, a Lenovo oferece soluções de monitoramento impulsionadas por IA, visando manter ambientes de produção estáveis e reduzir o risco de interrupções não planejadas. A Hisense, fabricante de eletrônicos, implementou essa solução em todos os seus ambientes operacionais para melhorar a visibilidade do sistema e os tempos de resposta. Com isso, a empresa obteve 100% de cobertura de monitoramento, reduziu em 40% o volume de alertas e tornou o processo de investigação de problemas 50% mais rápido.

Ampliação da IA para a produção com execução comprovada de ponta a ponta.

A maioria das iniciativas de IA no setor de manufatura estagna antes de chegar à fase de produção, não por falta de ferramentas, mas porque elas não são projetadas nem testadas para operar em ambientes reais e complexos.

A Lenovo elimina essa lacuna ao fornecer soluções de IA que já operam em escala em suas próprias operações globais de manufatura. Essa experiência se traduz em implementação mais rápida, menor risco de execução e impacto mensurável nos negócios desde o primeiro dia.

A Vantagem de IA Híbrida da Lenovo reúne infraestrutura, dados, modelos e serviços em um único ambiente integrado, abrangendo edge (borda), nuvem e instalações locais. Mais importante ainda, ela é projetada para condições reais, permitindo que os fabricantes avancem do estágio de teste para a produção em larga escala com mais velocidade, confiança e controle.

Validar antes da implantação: A Lenovo ThinkStation PGX , equipada com o NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip , oferece um ambiente protegido de sandbox e recursos de simulação, como o NVIDIA Isaac Sim, para treinar e validar sistemas robóticos antes da implantação. Com isso, é possível melhorar a precisão e a confiabilidade de máquinas autônomas, bem como simular fluxos de trabalho industriais complexos, acelerando projetos de automação.

, , oferece um ambiente protegido de sandbox e recursos de simulação, como o NVIDIA Isaac Sim, para treinar e validar sistemas robóticos antes da implantação. Com isso, é possível melhorar a precisão e a confiabilidade de máquinas autônomas, bem como simular fluxos de trabalho industriais complexos, acelerando projetos de automação. Implantar no ponto de ação: O Lenovo ThinkEdge, possibilita casos de uso, como inspeção visual, manutenção preditiva e sistemas autônomos. Processar dados e executar modelos de IA diretamente no ponto de ação permite a tomada de decisão em tempo real, mantendo os dados localmente para atender a requisitos regulatórios e de soberania.

As soluções de fabricação da Lenovo estão sendo apresentadas no Hannover Messe Hall 15, estande G76.

Para informações adicionais, visite: https://techtoday.lenovo.com/ww/en/solutions/manufacturing/offerings

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

LENOVO, THINKSTATION e THINKEDGE são marcas registradas da Lenovo. NVIDIA é uma marca registrada da NVIDIA Corporation. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. © 2026 Lenovo Group Limited. Todos os direitos reservados.

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