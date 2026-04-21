Bringg anuncia a chegada de Chris Conway como vice-presidente sênior e gerente-geral para a região EMEA

A Bringg, líder em desempenho de última milha, anunciou hoje a nomeação de Chris Conway como vice-presidente sênior e gerente-geral para a região EMEA. Conway liderará a estratégia comercial, o relacionamento com clientes e as operações de entrada no mercado da Bringg em toda a região.

Conway traz mais de 20 anos de experiência em e-commerce, comércio digital e transformação operacional em três das maiores redes de supermercados do Reino Unido. Mais recentemente, atuou como Diretor Geral de Comércio Rápido e Membro do Conselho Operacional de Alimentos da Co-op, onde construiu e expandiu uma operação de comércio rápido de mais de £500 milhões, com entregas a partir de quase 2.000 lojas. Também fundou o Peckish, um aplicativo de entrega rápida que deu aos varejistas independentes acesso à tecnologia de comércio rápido. Além disso, liderou o negócio de supermercado online da Asda, que alcançou mais de £1 bilhão em receita e 20% de participação de mercado, e dirigiu a equipe comercial online da Morrisons. Conway possui um certificado em IA pela Oxford Saïd Business School.

“Chris construiu uma das operações de entrega mais bem-sucedidas do Reino Unido como cliente da Bringg e decidiu vir para cá e construí-la para outros”, disse Guy Bloch, CEO da Bringg. “Os varejistas da EMEA estão tomando decisões de entrega cada vez mais complexas, e a Bringg está desenvolvendo recursos de IA que os ajudam a tomar as decisões certas. Chris sabe como isso funciona na prática. Essa experiência em primeira mão é exatamente o que o mercado precisa para expandir suas capacidades de entrega de última milha.”

Em sua nova função, Conway irá impulsionar o engajamento executivo com varejistas e líderes de logística europeus, posicionar a Bringg como a solução definitiva para o desempenho da última milha e transformar esses relacionamentos em projetos-piloto estruturados.

“No setor varejista, passei anos tentando transformar a entrega da última milha em uma vantagem competitiva, em vez de um custo”, disse Conway. “Sei o que é preciso porque vivenciei isso. Também vi como a Bringg faz isso — partindo de uma compreensão profunda dos problemas dos clientes e usando automação e IA para melhorar o desempenho da última milha. É essa conversa que quero ter com o mercado.”

Sobre a Bringg

Varejistas e provedores de logística globais reduzem custos e oferecem experiências diferenciadas aos clientes com as Soluções de Última Milha da Bringg. A combinação da plataforma tecnológica modular da Bringg, da rede de frota integrada e do conjunto de serviços impulsiona o desempenho da última milha para desbloquear a flexibilidade em escala. www.bringg.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa: Morgan Hass | Vice-presidente de Marketing, Bringg | morgan.hass@bringg.com