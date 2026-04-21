A Barnes Molding Solutions agora se chama SPECTRIX. A nova marca oferece todo o espectro de recursos de moldagem por injeção anteriormente fornecidos por suas marcas líderes: Männer, Foboha, Synventive, Priamus, Thermoplay e Gammaflux. Anunciada na Chinaplas 2026, a mudança reflete a integração de tecnologias essenciais em uma única organização, abrangendo projeto de peças, ciência dos materiais, tecnologia de canais quentes e moldes, sensores e controles, além de moldagem por injeção. As operações diárias permanecem inalteradas, incluindo contatos, contratos e processos.

Foco no crescimento global

Sob a liderança de Marcello Vendemiati, a SPECTRIX tem fortalecido seu foco no mercado global e expandido sua presença. Essa estratégia já pode ser observada com a inauguração de uma nova unidade de fabricação em Pune, na Índia. Outra unidade de produção, próxima a Detroit, nos Estados Unidos, está prevista para ser inaugurada em breve.

O nome SPECTRIX combina “spectrum” (espectro) e “plastics” (plásticos), ao mesmo tempo em que reflete os principais pontos fortes da empresa: especialização, experiência e excelência. Seu slogan, “Enduring Advantage, Engineered”, ressalta o objetivo: entregar valor sustentável aos clientes ao longo de toda a cadeia de valor por meio de engenharia avançada.

Serviços de fabricação expandidos

A SPECTRIX oferece aos OEMs e fabricantes de alto volume uma cadeia de valor totalmente integrada, que abrange desde o projeto da peça até a produção global de moldagem por injeção. Para aplicações altamente complexas, a empresa também oferece acesso à sua própria capacidade de fabricação. Isso permite que os clientes aproveitem tecnologias avançadas, como moldes cúbicos, em um só lugar.

Novo nome, compromisso sólido

Anteriormente parte do Barnes Group, a unidade de negócios Molding Solutions foi reposicionada após a reorganização da Apollo em segmentos separados para os setores aeroespacial e industrial. O antigo grupo Molding Solutions agora opera como SPECTRIX no segmento industrial. Liderança e estruturas dedicadas permitem maior flexibilidade e criação de valor específico para cada cliente.

“Embora nosso nome e identidade estejam mudando para SPECTRIX, nosso compromisso permanece o mesmo: precisão, confiabilidade e desempenho sustentável”, afirmou Marcello Vendemiati, presidente da SPECTRIX.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260420407327/pt/

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