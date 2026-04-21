Rigaku firma uma aliança estratégica com a Onto Innovation por meio de um investimento de 27% em participação acionária

A Rigaku Holdings Corporation (sede em Akishima, Tóquio, presidente e CEO, Jun Kawakami, "Rigaku"), líder global em tecnologias analíticas de raios X, anunciou hoje que firmou uma aliança estratégica de capital e negócios com a Onto Innovation Inc. (sede em Massachusetts, EUA; CEO, Michael P. Plisinski; "Onto Innovation").

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260420752605/pt/

Double Logo

“À medida que os dispositivos semicondutores se tornam mais complexos, especialmente com a crescente importância das estruturas tridimensionais, a Rigaku tem buscado aprimorar suas capacidades analíticas por meio da incorporação de algoritmos avançados baseados em modelos e impulsionados por IA na metrologia óptica”, disse Jun Kawakami, presidente e CEO da Rigaku Holdings Corporation. “A Onto Innovation não apenas traz sólida expertise em tecnologias ópticas e software, mas também capacidades em modelagem física para análise por raios X, tornando-se um parceiro ideal para nós.”

Essa parceria apoia diretamente a principal estratégia de crescimento da Rigaku no controle de processos de semicondutores. Ao combinar as tecnologias de raios X da Rigaku com a metrologia óptica complementar e o software de análise avançada da Onto Innovation — incluindo soluções baseadas em inteligência artificial (IA) —, as empresas visam fornecer soluções de metrologia híbrida de última geração para dispositivos semicondutores cada vez mais complexos.

“O ritmo das mudanças na produção de semicondutores está se acelerando à medida que a indústria combina materiais mais complexos e inovadores com novas estruturas de transistores 3D, além de encapsulamento avançado para implementar arquiteturas de chiplets 3D e 2,5D”, disse Michael P. Plisinski, CEO da Onto Innovation Inc. “Essas mudanças exigem formas novas e inovadoras de medir, caracterizar e, em última instância, controlar essas novas tecnologias de produção. Estamos satisfeitos em poder expandir nossa parceria com a Rigaku e, juntos, fornecer as soluções de que nossos clientes precisam para manter seu ritmo de inovação.”

As duas empresas já colaboram no desenvolvimento de soluções de metrologia híbrida, integrando o CD-SAXS da Rigaku ao software de análise da Onto Innovation. O novo acordo acelerará e ampliará ainda mais esse desenvolvimento conjunto.

Sobre a Onto Innovation: Líder em controle de processos, a Onto Innovation combina escala global com um portfólio ampliado de tecnologias de ponta, que inclui qualidade de wafers sem padrão, metrologia 3D — que abrange recursos de chips, desde transistores em escala nanométrica até interconexões de dies grandes —, inspeção de defeitos macro em wafers e pacotes, composição de interconexões metálicas, análise fabril e litografia para empacotamento avançado de semicondutores. Com sede em Wilmington, Massachusetts, a empresa atende clientes por meio de uma organização global de vendas e serviços. Para informações adicionais, visite https://ontoinnovation.com/

Destaques estratégicos

Alinhada à estratégia central de crescimento: fortalece a oferta da Rigaku no controle de processos de semicondutores, fator-chave para o crescimento futuro

fortalece a oferta da Rigaku no controle de processos de semicondutores, fator-chave para o crescimento futuro Tecnologias altamente complementares: as soluções de raios X da Rigaku e as capacidades complementares de óptica e software da Onto Innovation apresentam forte sinergia, proporcionando aos clientes uma visão mais aprofundada de seus processos

as soluções de raios X da Rigaku e as capacidades complementares de óptica e software da Onto Innovation apresentam forte sinergia, proporcionando aos clientes uma visão mais aprofundada de seus processos Posicionamento para a evolução da estrutura da indústria: resposta às exigências cada vez mais sofisticadas dos clientes e à crescente complexidade na fabricação de semicondutores

resposta às exigências cada vez mais sofisticadas dos clientes e à crescente complexidade na fabricação de semicondutores Fortalecendo a competitividade: a transação permite que a Rigaku se torne ainda mais competitiva no segmento de controle de processos de semicondutores

Iniciativas principais

Estabelecimento de metrologia híbrida para Front End Of Line: aprimorar as capacidades de medição para dispositivos avançados de lógica e memória por meio da combinação de tecnologias de raios X e ópticas

aprimorar as capacidades de medição para dispositivos avançados de lógica e memória por meio da combinação de tecnologias de raios X e ópticas Expansão para empacotamento avançado: acelerar a entrada em aplicações de inspeção e metrologia no empacotamento avançado

acelerar a entrada em aplicações de inspeção e metrologia no empacotamento avançado Criação de novos mercados: almejar pelo menos US$ 300 milhões em oportunidade incremental de mercado para os produtos da Rigaku até 2030

almejar pelo menos US$ 300 milhões em oportunidade incremental de mercado para os produtos da Rigaku até 2030 Integração de software e IA: apoiar o desenvolvimento de soluções integradas que abrangem medição, análise, otimização de processos e gestão de rendimento

apoiar o desenvolvimento de soluções integradas que abrangem medição, análise, otimização de processos e gestão de rendimento Alcance global de clientes: utilizar a base global de clientes da Onto Innovation para expandir a presença de mercado da Rigaku

Investimento em ações

A Onto Innovation celebrou um acordo definitivo para adquirir 61.123.436 ações (27,0% do total de ações em circulação em 31 de março de 2026, excluindo-se as ações em tesouraria) da Rigaku, pertencente à Atom Investment, L.P., estabelecendo uma aliança estratégica de longo prazo entre as duas empresas.

Governança

A Rigaku manterá sua independência administrativa como empresa de capital aberto. O acordo inclui também disposições para garantir uma aliança estável e de longo prazo, com certas restrições à transferência de ações e à realização de aquisições adicionais.

Para mais detalhes, consulte o comunicado divulgado hoje, disponível nos sites da Rigaku e da Bolsa de Valores de Tóquio.

Sobre o Rigaku Group

Desde a sua fundação em 1951, a equipe de profissionais de engenharia do grupo Rigaku tem se dedicado a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, principalmente em seus principais campos de raios X e análise térmica. Com presença no mercado em mais de 136 países e cerca de 2 mil funcionários em nove operações globais, a Rigaku é uma parceira de soluções na indústria e em institutos de análise de pesquisa. Seu índice de vendas no exterior atingiu cerca de 70%, enquanto manteve uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Juntamente com seus clientes, a Rigaku continua se desenvolvendo e crescendo. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia, ciências da vida para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações “Para melhorar nosso mundo alimentando novas perspectivas”.

Para obter detalhes, acesse: rigaku-holdings.com/english

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260420752605/pt/

Assessoria de imprensa:

Sawa Himeno

Diretora, Departamento de Comunicação, Rigaku Holdings Corporation

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