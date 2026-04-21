A Textron Aviation anuncia pedido de frota da LUMINAIR para operar nove jatos executivos médios Cessna Citation Latitude, os mais vendidos, apoiando operações de fretamento em toda a Europa

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., (NYSE: TXT), anunciou hoje, na AERO Friedrichshafen, que firmou um contrato de compra com a LUMINAIR, operadora de jatos particulares na Europa, para operar nove jatos executivos Cessna Citation Latitude. Reconhecido por suas características excepcionais, versatilidade, alcance impressionante e economia operacional, o jato executivo de médio porte mais vendido foi selecionado pela LUMINAIR para atender à sua crescente demanda e aumentar a flexibilidade de suas missões.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260420256720/pt/

Textron Aviation announces fleet order from LUMINAIR to operate nine best-selling Cessna Citation Latitude midsize business jets, supporting charter operations across Europe. (Photo credit: Textron Aviation)

“O Citation Latitude é excepcionalmente adequado aos clientes da LUMINAIR que viajam pela Europa, oferecendo uma experiência de cabine espaçosa e confortável, juntamente com a confiabilidade necessária para tornar as missões regionais simples e sem esforço, dia após dia”, disse Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing. “O Latitude proporciona conexões fluidas entre as principais cidades da Europa, oferecendo opções de viagem eficientes para os passageiros.”

Com uma cabine espaçosa de piso plano, na qual é possível ficar em pé, e amplo espaço para até nove passageiros, o Latitude é a escolha preferida dos clientes para uma ampla variedade de operações, incluindo viagens corporativas, particulares, ambulância aérea, inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), transporte utilitário, levantamento aéreo, inspeção de voo, treinamento e inúmeras outras missões especializadas. O Latitude pode voar sem escalas entre destinos como Edimburgo e Larnaca, Riga e Tenerife, ou Helsinque e San Sebastián. As entregas à LUMINAIR devem começar ainda este ano.

“A introdução do Citation Latitude marca um importante marco em nossa estratégia de frota”, disse Alexander Stevens, diretor de Operações e fundador da LUMINAIR. “Estamos expandindo com propósito — ampliando nossas capacidades enquanto mantemos o compromisso firme com a segurança e a excelência que nossos clientes esperam.”

A Europa abriga mais de 850 jatos executivos Cessna Citation, que dão suporte a uma ampla variedade de missões, incluindo viagens corporativas, ambulâncias aéreas e operações especiais.

Sobre o Cessna Citation Latitude

Com alcance de 2.700 milhas náuticas (5.000 km) para quatro passageiros em cruzeiro de alta velocidade e um piso plano com altura interna de 1,83 metro, o jato executivo de médio porte Citation Latitude se destaca da concorrência por sua combinação de conforto e eficiência. Com um comprimento de pista líder na categoria para decolagem, de 1.091 metros, ele oferece aos operadores maior alcance a partir de pistas curtas. Com inovações e recursos cuidadosamente projetados em toda a aeronave, o Citation Latitude proporciona uma experiência de cabine incomparável, oferecendo o ambiente mais aberto, espaçoso, iluminado e refinado da categoria.

Para obter informações adicionais sobre o Citation Latitude, visite cessna.txtav.com/citation/latitude.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Nós inspiramos a jornada de voar há quase 100 anos. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão leves e de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis, produtivos e adaptáveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Determinadas declarações neste comunicado à imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos. Essas declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Elas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações, incluindo alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves, cancelamentos ou adiamentos de pedidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de mídia

Keturah Austin

+1.316.249.3706

kaustin@txtav.com

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