Presidio Investors expande portfólio com investimento estratégico na Edge Home Finance

A Presidio Investors ("Presidio") concluiu um investimento estratégico na Edge Home Finance, uma plataforma de corretagem de hipotecas. Com sede em Minnetonka, Minnesota, a Edge Home Finance construiu uma sólida reputação no setor de corretores de hipotecas, capacitando originadores de empréstimos e oferecendo serviços e inovação de excelência. O investimento da Presidio representa uma oportunidade de alavancar o crescimento da Edge por meio de investimentos aprimorados em tecnologia, infraestrutura operacional e aquisições estratégicas. A Edge Home Finance continuará operando com a mesma plataforma principal, equipe e compromisso com a comunidade de corretores que impulsionaram seu sucesso.

Victor Masaya, sócio da Presidio Investors, comentou: "A plataforma, o histórico e a abordagem da Edge Home Finance, focada em corretores, alinham-se perfeitamente com nossa visão de fomentar a excelência e o crescimento. Juntos, pretendemos redefinir o que é possível no canal de corretagem de hipotecas e oferecer uma proposta de valor incomparável aos originadores de empréstimos."

Tom Ahles, presidente da Edge Home Finance, compartilhou o mesmo entusiasmo: "A Presidio traz a visão tecnológica e a orientação estratégica de que precisamos para expandir nosso alcance e elevar ainda mais a qualidade dos nossos serviços. Nossa equipe está ansiosa para aproveitar o que essa colaboração trará."

Sobre a Edge Home Finance

A Edge Home Finance é uma plataforma líder em corretagem de hipotecas dedicada a capacitar originadores de empréstimos com tecnologia inovadora, suporte operacional e soluções de crédito competitivas.

Sobre a Presidio

A Presidio Investors é uma empresa de capital privado com sede em Austin, Texas, focada em negócios de qualidade no segmento de pequenas e médias empresas. A empresa estabelece parcerias com equipes de gestão excepcionais para construir valor a longo prazo e alcançar resultados financeiros superiores, com um histórico consistente na identificação de oportunidades de investimento de alto crescimento. Para mais informações, acesse www.presidioinvestors.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260420843161/pt/

Para consultas de mídia, entre em contato com:

Meg Kaufman

Presidio Investors

Meg@presidioinvestors.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

(512) 636-2548