A Cadena Tres escolhe a Eutelsat para continuar a distribuição de conteúdo no México

A Eutelsat (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris/Bolsa de Valores de Londres: ETL) anunciou hoje um acordo estratégico com a Cadena Tres, parte do Grupo Imagen, para a distribuição de seus sinais de televisão via satélite EUTELSAT 117 West A (E117WA).

Com este acordo, a Eutelsat fortalece sua liderança no México, tornando-se a operadora de satélite que hospeda praticamente todas as emissoras públicas e privadas mais importantes do país em sua vizinhança de vídeo. Essa mudança consolida a E117WA como a pedra angular da distribuição de televisão no México e um ponto de referência em toda a América Latina.

A Cadena Tres, terceira maior rede de televisão nacional do país, integra agora um ecossistema de satélite que garante a entrega confiável de conteúdo para operadoras de TV a cabo e mais de 130 estações de televisão digital terrestre (TDT), assegurando que milhões de lares no México continuem a desfrutar de uma programação diversificada e de alta qualidade.

José Ignacio González Núñez, vice-presidente sênior da Unidade de Negócios de Vídeo da Eutelsat para as Américas, afirmou:“A chegada da Cadena Tres à nossa vizinhança de vídeo de 117° Oeste confirma a relevância da nossa posição orbital no mercado mexicano. Temos orgulho de apoiar um dos grupos de mídia mais importantes do país em sua expansão e de reforçar nosso compromisso com o ecossistema audiovisual na região.”

Alejandro Coronado, diretor de Compras e Intercâmbios da Cadena Tres, acrescentou: “Para a Cadena Tres, este acordo com a Eutelsat representa um passo fundamental em nossa estratégia de crescimento. Graças à sua cobertura e confiabilidade, poderemos levar nosso conteúdo a um público maior no México e na região, consolidando nossa visão de oferecer televisão aberta da mais alta qualidade para todos.”

Sobre a Eutelsat

A Eutelsat é líder global em comunicações via satélite, fornecendo conectividade e serviços de transmissão em todo o mundo. A Eutelsat foi formada em 2023 pela fusão da Company com a OneWeb, tornando-se a primeira operadora de satélites GEO-LEO totalmente integrada, com uma frota de 31 satélites geoestacionários (GEO) e uma constelação de mais de 600 satélites em órbita terrestre baixa (LEO). A Eutelsat atende às necessidades de clientes em quatro verticais principais: Vídeo, onde distribui cerca de 6.300 canais de televisão; e os mercados de conectividade de alto crescimento: Conectividade Móvel, Conectividade Fixa e Serviços Governamentais. O conjunto exclusivo de ativos em órbita e infraestrutura terrestre da Eutelsat permite que ela ofereça soluções integradas para atender às necessidades de clientes globais. A empresa tem sede em Paris e emprega mais de 1.600 pessoas em mais de 75 países. A Eutelsat está comprometida em fornecer conectividade segura, resiliente e ambientalmente sustentável para ajudar a reduzir a exclusão digital. A empresa está listada na Bolsa de Valores Euronext Paris (código: ETL) e na Bolsa de Valores de Londres (código: ETL).

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