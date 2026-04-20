A Inspirit Capital adquirirá o Kaplan Languages Group

A Inspirit Capital, investidora especializada em cisões corporativas, tem o prazer de anunciar seus planos de adquirir o KLG Kaplan Languages Group ("KLG"), plataforma líder global em educação de idiomas pertencente à Kaplan. Todas as condições para a venda foram cumpridas e a conclusão está prevista para 1º de maio.

O KLG é composto pelas escolas Kaplan International Languages, Alpadia Language Schools, Azurlingua e ESL Education. Desde 2006, o KLG oferece ensino de idiomas de alta qualidade e apoia os alunos na conquista de seus objetivos linguísticos por meio da excelência acadêmica, da imersão cultural e de experiências transformadoras.

A Inspirit Capital apoiará o KLG na concretização de seus ambiciosos planos de crescimento, dando continuidade à sua missão de transformar vidas por meio do ensino de idiomas. Essa próxima fase de propriedade também trará o desenvolvimento de uma identidade de marca autônoma e renovada para o KLG, com mais anúncios a serem divulgados oportunamente.

Paul Youens, diretor de Investimentos da Inspirit Capital:

“O KLG construiu um sólido conjunto de marcas de confiança ao longo de mais de 20 anos, ajudando estudantes a transformar suas vidas por meio do aprendizado de idiomas e da imersão cultural. Nosso foco é proporcionar ao negócio o suporte e a independência de que precisa para desenvolver ainda mais essa base. Estudantes, famílias e agentes podem esperar continuidade e consistência — as mesmas escolas de alta qualidade, equipes experientes e elevados padrões de educação, segurança e cuidado com os alunos — juntamente com a continuidade da oferta de programas e serviços de apoio já estabelecidos.”

David Jones, CEO da Kaplan International:

“Por décadas, nossas escolas vêm recebendo estudantes de todas as partes do mundo. Ao longo desse tempo, construíram uma reputação de excelência acadêmica de primeira classe e um cuidado pastoral exemplar. Nossa equipe de gestão altamente experiente, sem dúvida, dará continuidade a essa tradição, e desejo a todos muito sucesso no futuro.”

Sobre o Kaplan Languages Group

Desde 2006, o KLG oferece educação linguística e experiências de imersão cultural de alta qualidade. Com mais de 20 escolas de idiomas em oito países, a Kaplan International Languages, a Alpadia Language Schools e a Azurlingua oferecem programas profissionais, acadêmicos e de viagens linguísticas em inglês, francês e alemão. A ESL Education, agência de viagens linguísticas, mantém um portfólio com mais de 200 destinos parceiros no mundo inteiro para o aprendizado de 17 idiomas. Os alunos do KLG têm entre 140 países de origem e idades que variam de jovens a pessoas com mais de 50 anos. Para informações adicionais, visite o site do KLG.

Sobre a Kaplan

A Kaplan, Inc. é uma empresa global de educação que ajuda indivíduos e instituições a alcançarem seus objetivos em um mundo em constante mudança. Com um amplo portfólio de soluções, a empresa auxilia estudantes e profissionais a aprimorar sua educação e carreira, universidades e instituições de ensino a atrair e apoiar alunos, e empresas a maximizar a contratação, a retenção e o desenvolvimento de talentos. Stanley Kaplan fundou a empresa em 1938 com a missão de ampliar as oportunidades educacionais para estudantes de todas as origens. Hoje, a Kaplan conta com milhares de funcionários em 40 países e regiões, atendendo cerca de 1,2 milhão de estudantes e profissionais, 16 mil clientes corporativos e 2,7 mil escolas, distritos escolares, faculdades e universidades em todas as partes do mundo, e continua a missão de Stanley. A Kaplan é uma subsidiária da Graham Holdings Company (NYSE: GHC). Saiba mais em kaplan.com.

Sobre a Inspirit Capital

A Inspirit Capital é uma empresa de investimentos sediada em Londres, especializada em desmembramentos corporativos. Ela adquire empresas que deixaram de ser essenciais para os objetivos estratégicos de suas controladoras e que se beneficiariam de uma estrutura de propriedade diferente.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260420695895/pt/

Assessoria de mídia:

Inspirit Capital: Paul Youens, pyouens@inspiritcap.com

KLG: Noemi Hernandez, noemi.hernandez@kaplan.com

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Kaplan: Elizabeth Hess, elizabeth.hess@kaplan.com