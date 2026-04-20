Mais limpo por design: SaniSure apresenta garrafas e garrafões PharmaTainer™ ultralimpos em PETG

A SaniSure® anunciou hoje o lançamento do PETG PharmaTainer™, uma nova linha de garrafas e garrafões para bioprocessamento que combina a amplamente aceita resina de grau médico Eastman Eastar® PETG 6763 (DMF#9987) com a automação avançada e o processo proprietário da SaniSure. Esse lançamento amplia a estabelecida plataforma PharmaTainer® da SaniSure, estendendo seus comprovados atributos de limpeza, robustez e desempenho a fim de incluir o PETG padrão do setor junto com suas existentes ofertas em PET e PC.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260420876929/pt/

PETG PharmaTainer™ bottles and carboys—RNase/DNase-free, ultra-clean, ready-to-use containers for bioprocessing applications.

Com volumes que vão de frascos de estabilidade de 10 mL a garrafões de 10 L, em configurações estéreis (irradiadas por raios gama) e configurações sem irradiação, o PETG PharmaTainer apoia todo o fluxo de trabalho de bioprocessamento. Montagens padrão e totalmente personalizadas com tampas Cap2V8® e tubos Cellgyn™ TPE estão disponíveis para operações abertas e fechadas. Comece com a PharmaTainer no estágio inicial de P&D e use a mesma plataforma em fases clínicas e comerciais, eliminando a necessidade de requalificação ao escalonar.

Para obter números de peças, informações de pedidos e especificações técnicas, acesse sanisure.com/petg ou contato um representante da SaniSure.

"Com o PETG PharmaTainer™, estamos mudando a limpeza, de um passo que acontece após o processamento para um padrão integrado que é totalmente automatizado, nos permitindo fornecer, com confiança, os recipientes para bioprocessamento mais limpos do mercado para as aplicações mais críticas dos nossos clientes. Nossas garrafas fornecem os menores níveis possíveis de particulados, endotoxinas e RNase/DNase - por design -, enquanto reduzem os prazos de adoção".

— Steven Chevillotte, CEO da SaniSure®

Mais limpo por design: o que diferencia o PETG PharmaTainer™

Nosso PETG PharmaTainer fornece um conjunto validado de atributos de limpeza e conformidade que são consistentes com aqueles das nossas garrafas PET e PC:

Níveis ultrabaixos de partículas: certificado como menos de 5% dos limites da norma USP <788> para partículas subvisíveis, testado no lançamento do lote; a lavagem posterior não é necessária.

certificado como menos de 5% dos limites da norma USP <788> para partículas subvisíveis, testado no lançamento do lote; a lavagem posterior não é necessária. Controle excepcional de endotoxinas: resultados consistentemente abaixo do limite de detecção de 0,001 EU/mL, conforme a norma USP <85>; alcançado por design, não por lavagem.

resultados consistentemente abaixo do limite de detecção de 0,001 EU/mL, conforme a norma USP <85>; alcançado por design, não por lavagem. Certificado como livre de RNase/DNase: validado para terapias a base de ácido nucléico, incluindo mRNA, oligonucleotídeos e aplicações em terapias genéticas que requerem recipientes críticos contra contaminação.

validado para terapias a base de ácido nucléico, incluindo mRNA, oligonucleotídeos e aplicações em terapias genéticas que requerem recipientes críticos contra contaminação. Pronto para usar, estéril: esterilizado por raios gama até SAL 10??, minimizando os 2-3 dias de lavagem, despirogenação e esterilização geralmente necessários em produtos concorrentes, reduzindo a mão-de-obra e o risco de contaminação.

esterilizado por raios gama até SAL 10??, minimizando os 2-3 dias de lavagem, despirogenação e esterilização geralmente necessários em produtos concorrentes, reduzindo a mão-de-obra e o risco de contaminação. Congelamento e descongelamento validados até −80° C: adequado para a cadeia a frio de substâncias farmacêuticas a granel, estudos de estabilidade e intermediários congelados, em toda a variação de temperatura.

adequado para a cadeia a frio de substâncias farmacêuticas a granel, estudos de estabilidade e intermediários congelados, em toda a variação de temperatura. Substituição direta do PETG: compatibilidade direta de volume e formato com as garrafas de PETG legadas para bioprocessamento; um guia de comparação e suporte técnico exclusivo estão incluídos para minimizar o ônus do controle de mudanças.

Sobre a SaniSure®

Como especialista confiável em tecnologias de uso único (TUU), a SaniSure oferece expertise profunda em caminhos de fluxos complexos e design de sistemas fechados, apoiando os fluxos de trabalhos mais exigentes de bioprocessamento e terapia avançada. Além do PETG PharmaTainer, a SaniSure fornece uma ampla variedade de componentes de alta qualidade, montagens personalizadas e soluções SUT.

Enquanto as organizações maiores geralmente carecem de flexibilidade e os provedores menores carecem de escala, a SaniSure oferece o melhor desses dois, combinando agilidade com recursos de ponta a ponta e profunda integração vertical para ajudar os clientes a reduzir os riscos, escalonar e inovar.

Saiba mais em sanisure.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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