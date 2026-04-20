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Sul Milhas 2026: Porto Alegre sedia quarta edição do evento

Idealizado por Rodrigo Marroni, evento chega à sua quarta edição com dois dias de imersão, foco em escala de negócios e presença dos maiores players do ecossistema de turismo e fidelidade.

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Repórter
20/04/2026 17:23

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Sul Milhas 2026: Porto Alegre sedia quarta edição do evento
Sul Milhas 2026: Porto Alegre sedia quarta edição do evento crédito: DINO

O mercado de milhas aéreas, consolidado como um ativo financeiro estratégico para empresas e profissionais, reuniu players do segmento em 2026 durante a quarta edição do Sul Milhas. Nos dias 17 e 18 de abril, o tradicional Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, foi palco de uma imersão técnica projetada pela organização para consolidar o evento como o maior do segmento na América Latina.

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Diferente das edições anteriores, o Sul Milhas 2026 apresentou um novo formato expandido para dois dias:

  • Dia 1 (vip): focado em quem já gera renda e busca escala, abordando planos de negócio, criação de distribuidoras e marketing avançado para gestores.

  • Dia 2 (start): dedicado a novos profissionais e agências que desejam dominar as tecnologias de cotação, sistemas de gestão e direito do passageiro.

Ecossistema e networking profissional

O evento é organizado pelo mentor de milhas Rodrigo Marroni. No YouTube, tem mais de 45 mil seguidores, podcast e milhares de vídeos gravados ao público interessado. Já formou mais de 3 mil profissionais no setor, tendo como objetivo central “ir além do viajar barato”, focando na profissionalização da gestão de milhas como um negócio lucrativo.

“O Sul Milhas nasceu para democratizar o conhecimento técnico a respeito das milhas. Em 2026, damos um passo decisivo para transformar Porto Alegre no hub dessa discussão em nível continental”, afirma Marroni.

Para sustentar esse crescimento, o evento contou com o apoio de parceiros do mercado nacional:

  • Analysis Digitais: agência de marketing focada exclusivamente no segmento de turismo e milhas;
  • Busca Milhas: tecnologia para busca de passagens e emissões;
  • Divipay: gateway de pagamento especializado em agências de turismo;
  • Milhas Plus: fornecedor de milhas no Brasil;
  • Pátria Consolidadora: operadora mineira que integra o ecossistema de apoio;
  • Quevedo Advocacia: especialistas em direito do passageiro e segurança jurídica no setor;
  • WH Comunicação: assessoria de imprensa para projetos e negócios.


Programação e palestrantes

Os temas variaram desde a tecnologia para emissões e sistemas de gestão até estratégias de marketing de impacto e direito lucrativo.

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Com uma expectativa de público superior às edições anteriores — que já alcançaram a marca de 120 participantes —, o Sul Milhas 2026 reforçou a importância das conexões reais entre especialistas e fornecedores para quem deseja escalar operações no mercado de milhas.



Website: https://sulmilhas.tur.br

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