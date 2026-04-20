KFSH Participa da C3 Davos of Healthcare™ 2026 em Sunnyvale, Califórnia, como Parceira Estratégica Global

SUNNYVALE, Califórnia, April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) participará como Parceira Estratégica Global da C3 Davos of Healthcare™ Silicon Valley Summit, a ser realizada em 27 de abril de 2026 no Plug and Play Tech Center em Sunnyvale, Califórnia.

A conferência, com o tema “Healthtech Frontiers: Building the Health Ecosystem of Tomorrow” (Fronteiras Saudáveis: Criação do Ecossistema de Saúde do Futuro), reunirá líderes seniores de saúde, biotecnologia, inteligência artificial (IA), academia e capital institucional para explorar como a tecnologia e a colaboração podem acelerar a transformação dos cuidados de saúde e o desenvolvimento de modelos de cuidados da próxima geração para todo o mundo.

Como parte do programa, o Dr. Björn Zoëga, Vice-CEO da KFSH, fará um discurso de abertura destacando como os grandes sistemas hospitalares podem ir além dos pilotos isolados para a criação de modelos operacionais digitais integrados. Ele se concentrará na expansão de ferramentas e fluxos de trabalho digitais nas totais redes de saúde para aprimorar a eficiência, resultados clínicos e experiência do paciente, e falará sobre a experiência da KFSH em áreas como suporte à decisão clínica habilitado para IA, plataformas digitais de coordenação de cuidados e gerenciamento operacional orientado por dados, tudo dentro da estrutura do Programa de Transformação do Setor de Saúde (HSTP) da Visão 2030 da Arábia Saudita.

O Dr. Petros Kotsidis, PhD, Diretor Digital do King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, também falará na conferência. Ele fará parte da sessão “The Future of AI in Healthcare: Consumer-Led or Clinician-Led?” (O Futuro da IA na Saúde: Liderado pelo Consumidor ou pelo Médico?), que explorará se o futuro dos cuidados de saúde será impulsionado principalmente pelos consumidores capacitados ou orientados pela experiência do médico, e o que isso significa para o design da tecnologia, de modelos de prestação de cuidados e resultados dos pacientes.

Ancorada por uma parceria estratégica global expandida com a KFSH, a conferência se concentrará na inovação pronta para a execução, usando IA, fluxos de trabalho digitais e terapias avançadas, ao mesmo tempo em que reunirá mais de 300 líderes seniores de hospitais, indústria e investidores para ajudar a traduzir as tecnologias promissoras para o atendimento ao paciente em todo o mundo.

O King Faisal Specialist Hospital foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 12º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos de 2026 e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance 2025. Ele também foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo em 2025, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em 2026 e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo em 2026.

Para mais informações, visite www.kfshrc.edu.sa ou entre em contato com a nossa equipe de mídia em mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9693394)