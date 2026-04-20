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A Hyundai Motor e a TVS Motor formalizam parceria para impulsionar a comercialização de triciclos elétricos na Índia

Os produtos serão desenvolvidos em conjunto pelas duas empresas, combinando expertise em mobilidade elétrica e profundo conhecimento das necessidades dos clientes Ambas as empresas compartilharão conhecimento em engenharia, incorporando a abordagem de design centrada no ser humano da Hyundai Motor e a plataforma avançada de triciclos elétricos da TVS Motor

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Repórter
20/04/2026 16:23

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A Hyundai Motor Company (Hyundai Motor) e a TVS Motor Company Ltd. (TVS Motor) assinaram um Acordo de Desenvolvimento Conjunto (JDA) para impulsionar o desenvolvimento e a comercialização de soluções inovadoras de triciclos elétricos (E3W) projetadas especificamente para atender às necessidades de mobilidade de última milha na Índia.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260420749006/pt/

(L to R) Sharad Mishra, President, Group Strategy, TVS Motor Company; K.N. Radhakrishnan, Director and CEO, TVS Motor Company; Amitabh Lal Das, Chief Legal Officer of Hyundai Motor India Limited; Joongsun Ko, Senior Vice President of Corporate Strategy & Planning at Hyundai Motor Company.

(L to R) Sharad Mishra, President, Group Strategy, TVS Motor Company; K.N. Radhakrishnan, Director and CEO, TVS Motor Company; Amitabh Lal Das, Chief Legal Officer of Hyundai Motor India Limited; Joongsun Ko, Senior Vice President of Corporate Strategy & Planning at Hyundai Motor Company.

A parceria, formalizada após a apresentação bem-sucedida do conceito E3W na Bharat Mobility Global Expo 2025, representa um passo significativo para levar soluções de mobilidade personalizadas aos consumidores indianos e reforça o compromisso de ambas as empresas com o transporte urbano sustentável.

Conforme o acordo, a Hyundai Motor liderará o design e o codesenvolvimento do E3W, aproveitando sua expertise em pesquisa e desenvolvimento, tecnologias avançadas de mobilidade e abordagem de design centrada no ser humano.

“A Hyundai Motor Company busca há tempos maneiras de contribuir para a melhoria do ambiente de transporte na Índia, um mercado-chave, e nossa colaboração com a TVS Motor é uma decisão estratégica fundamentada nesse esforço. Esperamos que o E3W, desenvolvido em conjunto, possibilite um acesso mais amplo a um transporte mais seguro e sustentável para pessoas em todo o país.” – Joongsun Ko, vice-presidente sênior de Estratégia Corporativa e Planejamento da Hyundai Motor Company.

A TVS Motor codesenvolverá o produto utilizando sua plataforma elétrica de ponta, vasta experiência em engenharia de triciclos e profundo conhecimento do mercado local. Aproveitando seu longo legado de confiança e foco na qualidade, a TVS também liderará as vendas locais, com suas operações de fabricação na Índia atendendo à demanda do mercado indiano e às futuras exportações.

Ao comentar sobre o desenvolvimento, Sharad Mishra, presidente de Estratégia do Grupo TVS Motor Company, disse: “Na TVS Motor Company, nosso objetivo é transformar a qualidade de vida por meio da mobilidade sustentável e acessível. O Acordo de Desenvolvimento Conjunto marca um passo importante em nossa parceria com a Hyundai Motor Company e impulsiona nossa ambição compartilhada de desenvolver soluções de triciclos elétricos. Ao unir forças complementares – incluindo nossa plataforma de triciclos elétricos, expertise em engenharia e profundo conhecimento das necessidades dos clientes – estamos bem posicionados para fornecer produtos sob medida para a Índia e outros mercados. Essa colaboração reforça nosso compromisso com a mobilidade sustentável e escalável de última milha, ao mesmo tempo que estabelece novos padrões em tecnologia, qualidade, experiência do cliente e um legado de confiança.”

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


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Fonte: BUSINESS WIRE

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