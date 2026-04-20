Prêmio Criativos convida jovens a transformar a internet

O Prêmio Criativos chega à edição de 2026 com um convite direto a quem cresce conectado: imaginar e construir a internet que gostaria de habitar. Com o tema “A internet é nossa”, a iniciativa irá mobilizar crianças e adolescentes de todo o país a transformar suas experiências no ambiente digital em projetos de impacto.

Enquanto as inscrições, previstas para começar em junho, não são abertas, o prêmio antecipa o debate ao reunir exemplos de projetos premiados em edições anteriores que podem inspirar novos participantes. A ideia é mostrar, na prática, como estudantes já vêm criando soluções a partir de suas vivências no ambiente digital.

A proposta parte do reconhecimento de que a internet também é um espaço onde a infância e a adolescência acontecem, impactando identidades, relações e perspectivas de futuro. Ao revisitar iniciativas já realizadas, a premiação do Criativos da Escola, uma iniciativa do Alana, busca incentivar novas ideias e evidenciar o potencial do protagonismo infantojuvenil na construção de um ambiente digital mais seguro, inclusivo e criativo.

Ao longo dos anos, o prêmio tem reunido e premiado iniciativas que mostram como crianças e adolescentes já vêm atuando de forma ativa no uso da tecnologia. Em 2021, estudantes de Curitiba foram premiados com o projeto Speak Race, um aplicativo em formato de jogo que ensina Libras de maneira acessível e dinâmica. A proposta surgiu como uma forma de promover inclusão no ambiente escolar e foi acompanhada por uma campanha de conscientização, ampliando o alcance da iniciativa.

No mesmo ano, em São Paulo, um grupo de alunas desenvolveu o premiado Ásia Ativa, projeto que utiliza as redes sociais para enfrentar preconceitos contra a comunidade asiática. Por meio de entrevistas e conteúdos publicados no Instagram, o projeto passou a discutir estereótipos e dar visibilidade a diferentes vivências, alcançando milhares de pessoas. A iniciativa mostra como a internet também pode ser um espaço de informação e transformação social.

“Antes mesmo da abertura das inscrições, queremos convidar crianças e adolescentes de todo o país a imaginar como seria uma internet a partir de suas próprias perspectivas e a transformar essas ideias em projetos que contribuam para um ambiente digital mais seguro, inclusivo, criativo e rico em oportunidades”, afirma a pedagoga Ana Cláudia Leite, gerente de Educação do Alana.

Voltado à educação e à participação, o Criativos da Escola busca dar forma a ideias que nascem da experiência digital de crianças e adolescentes. Questões como tempo de tela, mecanismos considerados viciantes, pressão por padrões de consumo e exposição a conteúdos impróprios aparecem ao lado de experiências positivas, como socialização, aprendizado, criatividade e expressão. Tudo isso pode se transformar em projetos que repensem o ambiente online.

“Vivemos um momento de mudanças importantes no ambiente digital, e o Prêmio deste ano nasce justamente para acompanhar esse movimento, escutando crianças e adolescentes e reconhecendo que eles não são apenas audiência, mas também criadores de soluções para os desafios que enfrentam na internet”, diz Ana Cláudia.

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Podem participar grupos de estudantes (com pelo menos dois integrantes entre 13 e 17 anos), com o acompanhamento de um adulto responsável (a partir de 28 anos). Ao todo, seis iniciativas serão premiadas, divididas em duas categorias: 1) projetos em diferentes formatos, como campanhas, jogos, intervenções artísticas, rodas de conversa, aplicativos, entre outros, e 2) projetos de produções audiovisuais, como curtas, teasers, séries e documentários. Entre os prêmios estão uma viagem, R$ 12 mil e uma mentoria para o desenvolvimento e aprimoramento de cada projeto.



