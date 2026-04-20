Horse Powertrain revela o sistema de propulsão X-Range C15 Direct Drive para plataformas BEV hibridizadas

A Horse Powertrain, líder global em sistemas de propulsão inovadores e de baixa emissão, apresentará um novo sistema de propulsão "tudo-em-um" no Salão do Automóvel de Pequim de 2026: o X-Range C15 Direct Drive.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260419919652/pt/

Left-facing view of the HORSE X-Range C15 Direct Drive

O ultracompacto X-Range C15 Direct Drive integra um sistema de propulsão híbrido completo – incluindo um motor de 4 cilindros, transmissão, eletrônica de potência e um motor elétrico – em uma única unidade compacta com uma carcaça compartilhada, projetada para montagem no subchassi traseiro, permitindo uma instalação com isolamento duplo para o melhor NVH (ruído, vibração e aspereza).

O X-Range C15 Direct Drive foi projetado como um sistema de propulsão "tudo-em-um" para substituir a unidade de acionamento elétrico traseira de uma plataforma BEV existente. Ele permite que uma montadora utilize uma única plataforma compartilhada para suas linhas de veículos BEV, HEV, PHEV e REEV sem alterações significativas no design do veículo ou nos ambientes de produção.

O novo sistema de propulsão é o membro mais recente da família X-Range da Horse Powertrain – um conjunto de ferramentas para adicionar capacidade híbrida a plataformas BEV dedicadas, oferecendo às montadoras a opção de substituir a unidade de acionamento elétrico traseira de seus veículos. Ele se junta aos sistemas HORSE F15 (um sistema de propulsão "tudo-em-um" projetado para substituir a unidade de acionamento elétrico dianteira de uma plataforma BEV) e HORSE C15 (um motor e gerador ultracompactos que atuam como extensores de autonomia para sistemas de propulsão existentes).

O X-Range C15 Direct Drive possui um motor de 4 cilindros e 1,5 litro que pode ser instalado em configuração aspirada para aplicações de menor potência, como veículos dos segmentos B e C, ou com turbocompressor para veículos maiores do segmento D e veículos comerciais leves. O motor aspirado pode gerar até 70 kW, enquanto o motor turboalimentado pode gerar 120 kW.

O conjunto motopropulsor integra o motor a combustão com uma transmissão híbrida dedicada e um conjunto de motores elétricos em uma única carcaça compartilhada com perfil plano. Os dois motores elétricos são instalados em uma configuração P1 + P3: um integrado na extremidade do virabrequim do motor a combustão e o segundo no eixo de saída da transmissão.

O motor P1 atua principalmente como gerador, tanto em modo serial quanto paralelo. Como gerador, ele pode gerar 70 kW para a variante aspirada do X-Range C15 Direct Drive e 110 kW para a variante turboalimentada.





O motor P3 foi projetado para fornecer tração elétrica – seja independentemente do motor a combustão em modo serial, ou em conjunto com o motor a combustão em modo paralelo. Graças à conexão direta entre o motor a combustão e a roda, possibilitada no modo paralelo, a eficiência total do sistema é aprimorada em comparação com híbridos alternativos de modo serial ou com extensor de autonomia.

Dependendo das exigências da montadora, o X-Range C15 Direct Drive pode ser usado para alimentar totalmente as rodas traseiras de um veículo ou para auxiliar um veículo com tração nas quatro rodas quando utilizado com outra unidade de acionamento elétrico no eixo dianteiro do veículo.

A localização do conjunto também permite a integração compacta dos sistemas de escapamento e pós-tratamento na traseira do carro, maximizando o espaço disponível para as baterias ou para o compartimento de passageiros.

O X-Range C15 Direct Drive contém o conjunto completo de eletrônica de potência necessário para um trem de força híbrido moderno e foi projetado para integrar-se a sistemas suplementares, como um conversor CC/CC, um carregador de bordo e um booster de carregamento de 800 V.

Matias Giannini, CEO da Horse Powertrain, disse:“A família de sistemas de propulsão X-Range reflete as realidades do mercado atual, permitindo que as montadoras façam uma transição rápida de veículos elétricos a bateria (BEVs) para híbridos e extensores de autonomia, tudo usando uma única plataforma. O X-Range C15 Direct Drive é um sistema de propulsão ‘tudo-em-um’, permitindo que plataformas BEV sejam convertidas em veículos híbridos (HEVs), híbridos plug-in (PHEVs) e veículos elétricos a bateria (REEVs) com poucas alterações de projeto ou ferramentas necessárias, reduzindo drasticamente o tempo de lançamento no mercado, amortizando os investimentos em BEVs e atendendo à diversidade de necessidades de mobilidade no mercado global atual.”

Sobre a Horse Powertrain

A Horse Powertrain é líder global em soluções inovadoras de sistemas de propulsão híbridos e a combustão de baixa emissão, oferecendo suporte a montadoras com uma gama de sistemas, incluindo motores, transmissões, eletrônica de potência, extensores de autonomia e plataformas híbridas integradas. A Horse Powertrain opera na Europa, China e América do Sul, empregando mais de 19.000 pessoas em 18 fábricas e cinco centros de P&D. Seus 25 clientes incluem o Grupo Renault, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan e Mitsubishi Motors Corporation. A sede da Horse Powertrain fica em Londres, Reino Unido.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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