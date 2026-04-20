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Projeto Esportivo Jiu-Jitsu reúne mais de 2 mil atletas

O Projeto Esportivo Jiu?Jitsu para Todos realizará sua primeira etapa em Santo André nos dias 25 e 26 de abril de 2026, no Ginásio Sacadura Cabral. Mais de 2.030 atletas foram inscritos em menos de 24 horas e a expectativa é de público superior a 5 mil pessoas, com foco na inclusão social de crianças e jovens de projetos comunitários.

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Repórter
20/04/2026 15:11

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Projeto Esportivo Jiu-Jitsu reúne mais de 2 mil atletas
Projeto Esportivo Jiu-Jitsu reúne mais de 2 mil atletas crédito: DINO

O ABC Paulista será palco do Projeto Esportivo Jiu-Jitsu para Todos. Nos dias 25 e 26 de abril de 2026, acontece em Santo André a etapa do projeto que une esporte com inclusão social. Com mais de 2.030 atletas inscritos em menos de 24 horas, a expectativa é de receber um público superior a 5 mil pessoas durante os dois dias de competição.

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“Muito além das disputas, o projeto carrega um propósito claro: usar o jiu-jitsu como ferramenta de transformação social. A iniciativa abre espaço para crianças e jovens de projetos sociais participarem de um evento estruturado, competitivo e de alto nível, com direito a premiações e reconhecimento”, afirma Reginaldo Freire Brito, presidente da Federação Estadual das Ligas e Esporte Amador do Estado de São Paulo (Felfasp).

“O conceito é simples, mas poderoso: o jiu-jitsu salva vidas. Por meio da disciplina, do respeito e da superação, o esporte se torna um caminho para afastar jovens da vulnerabilidade e aproximá-los de oportunidades”, completa.

O evento contará com atletas de toda a Grande São Paulo, região do ABC e interior, consolidando-se como um dos encontros mais relevantes da modalidade na região. “A proposta do projeto é justamente essa: democratizar o acesso ao esporte, promovendo inclusão social e criando oportunidades reais dentro e fora dos tatames”, finaliza o presidente.

Serviço:

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Evento: Projeto Esportivo Jiu-Jitsu para Todos – 1ª Etapa
Data: 25 e 26 de abril de 2026
Local: Ginásio Sacadura Cabral – Santo André (SP)



Website: https://www.instagram.com/felfasp/

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