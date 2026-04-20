Moura levou à Intermodal portfólio completo para logística

A Baterias Moura participou da Intermodal South America 2026, levando ao ambiente de negócios da logística regional uma agenda centrada em energia para operações mais produtivas, previsíveis e alinhadas às novas exigências do setor. A marca apresentou seu portfólio tracionário completo, com foco em soluções que impulsionam a eficiência intralogística, junto ao lançamento oficial da nova Moura Tração Lítio e ao pré-lançamento do carregador para baterias tracionárias.

A participação da Moura parte de um diagnóstico claro: em 2026, a logística opera sob pressão em três frentes ao mesmo tempo. A primeira é a estabilidade operacional, exigindo componentes que entreguem confiabilidade no desempenho. A segunda é a eficiência intralogística, com centros de distribuição e armazéns buscando mais produtividade, menor dependência de interrupções e melhor uso dos ativos, o que demanda soluções de maior vida útil. E a terceira é a segurança operacional, com tecnologias de menor propensão a reações químicas fora do padrão.

É nesse contexto que a bateria tracionária ganha ainda mais relevância, sendo determinante para a disponibilidade e performance dos veículos industriais elétricos, otimização do fluxo de movimentação, ritmo de carregamento e produtividade do negócio.

“A logística entrou em uma fase em que a gestão da energia é determinante para produtividade, disponibilidade e custo operacional. Quando o setor acelera a automação, amplia a eletrificação dos equipamentos e passa a cobrar previsibilidade, a bateria se torna cada vez mais parte central da engenharia da operação. Isso exige dimensionamento correto da solução em energia para cada perfil de operação, do pequeno armazém ao hub logístico de maior escala”, afirma Leandro Oliveira, gerente comercial de Baterias Tracionárias.

No evento, a Moura também esteve presente no estande Smart Logística, que contou com a demonstração ao vivo de um armazém logístico completo, simulando o fluxo operacional do recebimento ao carregamento final. A proposta foi mostrar, em ambiente aplicado, como a energia precisa acompanhar a nova lógica da intralogística: mais integrada, mais monitorada e mais dependente de continuidade operacional.

Nova Moura Tração Lítio

O lançamento oficial da nova Moura Tração Lítio aconteceu na Intermodal South America 2026, desenvolvida para empilhadeiras, rebocadores, transpaleteiras e outros veículos industriais elétricos. A solução foi estruturada para responder às principais exigências da logística atual, bem como fornecer suporte técnico de cobertura nacional.

Com 6 anos de garantia ou 12 mil horas de operação, o que ocorrer primeiro, o produto utiliza células de padrão internacional, sistema de gerenciamento de baterias embarcado e um conjunto projetado de forma integrada entre bateria e carregador, o que permite compatibilidade técnica, carregamento otimizado e maior eficiência operacional.

A nova Moura Tração Lítio utiliza química LFP (fosfato de ferro-lítio), reconhecida por desempenho e segurança em aplicações de maior exigência, além de manter a capacidade energética ao longo de um elevado número de ciclos de carga e descarga. Na prática, isso ajuda a ampliar o tempo de operação e a manter o fluxo logístico ativo, especialmente em ambientes em que parada não planejada afeta produtividade, prazo e resultado financeiro.

Novo carregador

O mercado conheceu na Intermodal, em caráter de pré-lançamento, o novo carregador para baterias tracionárias. A solução marca um avanço na estratégia da empresa de oferecer sistemas completos e integrados de energia para aplicações industriais e logísticas. O produto é voltado para operações que buscam maior eficiência, flexibilidade e facilidade de uso.



Tecnologias de chumbo com garantia ampliada

Em uma nova iniciativa para reafirmar seu compromisso com a alta performance exigida por operações logísticas e industriais intensas, a Moura entrega 4 anos (48 meses) de garantia para alguns dos modelos da linha Moura Tração com tecnologia de chumbo. É o equivalente a oito mil horas de operação, atendendo empresas que dependem de máxima disponibilidade e eficiência energética, com soluções projetadas para resistir a jornadas prolongadas e intensas.

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Os modelos de chumbo da linha Moura Tração possuem histórico de vida útil de 2 mil ciclos, equivalente a 14 mil horas de entrega de energia, o que garante menor custo por hora operada e aumento significativo na produtividade das frotas.