Líderes de unicórnios sediados em Dubai elogiam a cidade como um polo global de inovação que molda a tecnologia do futuro e impulsiona a economia digital

Líderes de empresas unicórnio sediadas em Dubai reafirmaram o status do emirado como um polo global de inovação digital e crescimento impulsionado pela tecnologia. Os executivos seniores destacaram o ambiente regulatório progressista de Dubai, a infraestrutura avançada e a capacidade de atrair talentos internacionais como fatores-chave que fortalecem seu apelo para negócios digitais de alto crescimento.

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Leaders of Dubai-based unicorns hail city as global innovation hub shaping future technology and driving the digital economy (Photo: AETOSWire)

Eles observaram que Dubai se tornou uma plataforma de lançamento estratégica para empresas ambiciosas, oferecendo um ambiente de negócios ágil que apoia a inovação e permite a expansão para mercados regionais e internacionais. Os líderes empresariais também elogiaram o forte alinhamento entre os setores público e privado dentro do ecossistema digital de Dubai, apoiado pela Câmara de Economia Digital de Dubai, uma das três câmaras que operam sob a égide da Câmara de Comércio de Dubai.

Mohamad Ballout, CEO e cofundador da Kitopi: “O ecossistema digital de Dubai tem sido um dos principais facilitadores do nosso crescimento. A cidade oferece uma combinação robusta de regulamentação inovadora, infraestrutura de classe mundial, acesso a talentos excepcionais e um ambiente de negócios que facilita a criação, os testes e a expansão rápidas. Sua conectividade com os mercados regionais e globais também tem sido fundamental à medida que expandimos nossas ambições para além dos Emirados Árabes Unidos.”

Fernando Fanton, diretor de Produtos e Tecnologia da Property Finder, afirmou: “Dubai não é mais apenas um lugar para abrir um negócio; é o lugar para construir o futuro do seu setor. A sofisticada infraestrutura digital e a estrutura transparente do emirado nos permitem testar, iterar e escalar ferramentas com eficiência, enquanto os fortes relacionamentos com investidores e reguladores nos permitem navegar pela complexidade e transformar insights em soluções práticas.”

Roman Axelrod, fundador e sócio-gerente da XPANCEO, afirmou: “Dubai está se transformando em um novo polo global de inovação, ecoando o espírito inicial do Vale do Silício; contudo, faz isso mantendo-se fiel aos princípios sobre os quais foi construída: transformar desafios aparentemente impossíveis em oportunidades estratégicas por meio de parcerias globais. A verdadeira questão para os fundadores hoje não é mais se Dubai consegue sustentar pesquisas e desenvolvimento científico ambiciosos; é se a sua própria ambição é ousada o suficiente para acompanhar a visão de Dubai.”

Sobre a Câmara de Economia Digital de Dubai

A Câmara de Economia Digital de Dubai trabalha para posicionar Dubai como líder global na economia digital. Seu mandato inclui atrair empresas, talentos e investimentos, criando um ambiente favorável ao crescimento dos negócios digitais.

Fonte:AETOSWire

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Mohamad Mouzehem

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