SBC Medical anuncia preço de oferta pública secundária de 3,1 milhões de ações ordinárias

A SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC), uma organização de serviços de gestão que opera uma ampla variedade de negócios de franquias em diversos campos médicos, anunciou hoje o preço da oferta pública secundária subscrita de 3.100.000 ações ordinárias da empresa pelo Dr. Yoshiyuki Aikawa (o "Acionista Vendedor") ao preço de oferta pública de US$ 3,25 por ação. Além disso, o Acionista Vendedor concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para adquirir até 465 mil ações ordinárias adicionais da empresa. A oferta deverá ser concluída em ou por volta de 21 de abril de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

A empresa não está vendendo nenhuma ação ordinária na oferta. O Acionista Vendedor receberá todos os recursos da oferta.

A Maxim Group LLC está atuando como gestora líder exclusiva e a Roth Capital Partners está atuando como cogestora da oferta.

A oferta está sendo realizada conforme a declaração de registro vigente da empresa no Formulário S-3, incluindo um prospecto básico, arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC). A oferta será feita exclusivamente por meio de um suplemento ao prospecto arquivado na SEC e do prospecto que o acompanha. Um suplemento preliminar ao prospecto e o prospecto correspondente, relativos à oferta, foram arquivados junto à SEC. Antes de investir, leia o suplemento preliminar ao prospecto e o prospecto na íntegra, bem como outros documentos arquivados pela empresa junto à SEC, para obter informações mais completas sobre a empresa e a oferta. O suplemento preliminar e o prospecto contêm informações importantes e detalhadas sobre a empresa e a oferta. É possível obter esses e os outros documentos mencionados acima, bem como o suplemento final do prospecto, quando disponível, gratuitamente no site da SEC www.sec.gov. Como alternativa, cópias do suplemento preliminar ao prospecto e do prospecto que o acompanha, bem como do suplemento final ao prospecto, quando disponível, podem ser obtidas entrando em contato com: Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16º, Nova York, Nova York 10022, A/C: Departamento de Sindicato; ou ligar para (212) 895-3745 ou enviar um e-mail para syndicate@maximgrp.com.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou da qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Sobre a SBC Medical

A SBC Medical Group Holdings Incorporated é uma Organização de Serviços de Gestão que opera uma ampla variedade de negócios franqueados em diversos campos médicos, incluindo saúde estética avançada, dermatologia, ortopedia, tratamentos de fertilidade, ginecologia, odontologia, tratamento de alopecia (AGA) e oftalmologia. A Empresa administra um portfólio diversificado de marcas de clínicas e está expandindo ativamente sua presença global, especialmente nos Estados Unidos e na Ásia, por meio de operações diretas e iniciativas de turismo médico. Em setembro de 2024, a Empresa foi listada na Nasdaq e, em junho de 2025, foi selecionada para inclusão no índice Russell 3000®, um amplo referencial do mercado de ações dos EUA. Orientada por seu Propósito de Grupo “Contribuir para o bem-estar das pessoas em todo o mundo por meio da inovação médica”, a SBC Medical Group Holdings Incorporated continua a fornecer serviços médicos seguros, confiáveis e de alta qualidade, ao mesmo tempo em que fortalece ainda mais sua reputação internacional de qualidade e confiança na assistência médica.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Elas não são fatos históricos nem declarações sobre as condições atuais, mas representam apenas as crenças da empresa em relação a eventos e desempenho futuros, muitos dos quais, por sua natureza, são inerentemente incertos e estão fora do seu controle. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “pode”, “deve”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projetado”, “prevê”, “potencial”, “almeja”, “espera” ou “pretende”, como também por termos semelhantes. A empresa adverte os leitores a não depositarem confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, válidas apenas na data deste comunicado, pois estão sujeitas a vários riscos, incertezas, suposições ou mudanças nas circunstâncias, difíceis de prever ou quantificar. As declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas atuais da administração e não constituem garantia de desempenho futuro. A empresa não se compromete a divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de declarações prospectivas para refletir qualquer mudança em suas expectativas ou em eventos, condições ou circunstâncias nas quais tais declarações se baseiam, exceto quando exigido por lei. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais podem surgir ocasionalmente, e não é possível para a empresa prevê-los todos. Tais fatores incluem, entre outros, mudanças nas condições econômicas, comerciais, competitivas, de mercado e regulatórias, globais, regionais ou locais, e aqueles listados sob o título "Fatores de Risco" e em outras partes dos documentos da empresa arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ( U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), que podem ser acessados no site da SEC. www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260417598285/pt/

SBC Medical Group Holdings Incorporated

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Hikaru Fukui, chefe do Departamento de Relações com Investidores. E-mail: ir@sbc-holdings.com