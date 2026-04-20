Inadimplência impulsiona quitação que move R$ 1 bi
Com a inadimplência em alta no Brasil, fundos de crédito começam a testar estruturas de quitação definitiva de dívidas, modelo que antecipa recursos para pagamento à vista ao credor e transforma o passivo em um novo ativo financeiro. Liderada por Edgard Melo, fundador da Acordo Certo e CEO da PraQuitar, a tese pode movimentar cerca de R$ 1 bilhão no segundo semestre.
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A lógica financeira parte de um gargalo histórico do setor. Embora a liquidação à vista concentre os maiores descontos, grande parte dos consumidores negativados não possui liquidez para aproveitar essa condição, mantendo o passivo em renegociações sucessivas, inadimplência recorrente ou posterior venda no mercado de NPL.
Nesse cenário, começa a ganhar escala um modelo que inaugura uma terceira via entre renegociação parcelada e compra de carteiras estressadas, sem envolver aquisição de carteiras ou transferência de direitos creditórios: a antecipação de recursos para a quitação integral da dívida junto ao credor original, com liquidação direta do passivo na origem e eliminação completa do risco futuro para o credor.
A partir daí, a dívida original é integralmente encerrada, sendo substituída por uma nova obrigação financeira originada desde o início, com fluxo previsível, parcelas definidas e parâmetros mais claros de risco, desvinculada do passivo anterior já liquidado.
O movimento tem como um dos principais nomes à frente Edgard Melo, empreendedor no setor de recuperação digital de crédito. Antes de lançar a PraQuitar, Melo fundou a Acordo Certo, primeira plataforma online de negociação de dívidas do país, posteriormente adquirida pela Boa Vista. A experiência ampliou sua leitura sobre os limites dos modelos tradicionais de renegociação e a necessidade de soluções focadas em liquidação definitiva e liquidez real.
A solução tem despertado interesse de investidores por criar uma nova infraestrutura de crédito baseada em ativos originados desde o dia um, sem a assimetria típica de carteiras adquiridas apenas após anos de deterioração.
“O mercado brasileiro sempre capturou valor após a deterioração. A inovação agora é capturar valor antes que ela aconteça”, afirma Edgard Melo, CEO da PraQuitar.
Na visão de agentes do setor, o movimento cria uma camada intermediária entre a renegociação tradicional e a compra de carteiras estressadas, reposicionando a inadimplência como oportunidade de originação de crédito estruturado — e não apenas de cobrança.
A expectativa é que uma das primeiras estruturas dedicadas a esse modelo entre em operação no segundo semestre, com capacidade inicial próxima de R$ 1 bilhão, voltada à quitação de dívidas, geração de liquidez imediata para credores e formação de ativos para investidores institucionais. A estimativa é que mais de 20 credores — incluindo bancos, financeiras e empresas com carteiras cedidas — já participem da solução, ofertando a terceira via de quitação parcelada em seus canais de relacionamento.
O timing do modelo acompanha o pico histórico de inadimplência e a crescente busca por ativos mais previsíveis e estruturados por parte dos fundos de crédito. Em um país que já soma 327 milhões de débitos ativos e R$ 524 bilhões em dívidas, a evolução da cobrança para a quitação definitiva financiada pode consolidar uma nova classe de ativos no mercado de crédito brasileiro.
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Sobre a PraQuitar
A PraQuitar é uma fintech de infraestrutura financeira e a terceira via de pagamento que transforma passivos em ativos performados desde a origem. Seu modelo atua antes da deterioração total da dívida, liquidando o valor à vista para o credor e estruturando uma nova obrigação financeira ao consumidor com fluxo previsível e capacidade real de pagamento. A empresa atende setores como bancos, fintechs, varejo, telecom, utilities, educação e saúde, ampliando liquidez, eficiência operacional e previsibilidade de caixa para grandes originadores.
Website: https://www.praquitar.com.br/