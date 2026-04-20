Ponte de Guaratuba usa 23 mil pneus reciclados para asfalto

A inauguração da Ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, no próximo dia 29 de abril, consolida um marco na integração entre infraestrutura, sustentabilidade e inclusão social no Brasil. Com investimento superior a R$ 400 milhões, a obra conecta Matinhos a Guaratuba e incorpora uma solução inovadora: o uso de asfalto-borracha produzido a partir de pneus importados reciclados. Ao todo, cerca de 23 mil pneus inservíveis ganharam destinação adequada por meio do programa Brasil Rodando Limpo, uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus (ABIDIP) e da Associação Brasileira de Empresas de Reciclagem de Pneus Inservíveis (ABRERPI).

A pista da nova ponte e suas alças de acesso utilizam a tecnologia de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que amplia a durabilidade do pavimento, melhora a resistência a fissuras e contribui para a redução dos custos de manutenção. Aproximadamente 600 toneladas desse composto asfáltico especial estão sendo utilizadas. A solução demonstra, na prática, como resíduos de difícil decomposição, como pneus inservíveis, podem ser transformados em insumos de engenharia de alto desempenho, gerando ganhos simultâneos para o meio ambiente e para a eficiência econômica.

Asfalto-borracha reciclado e ressocialização



O projeto paranaense incorpora um componente social adicional de grande relevância: a utilização de mão de obra prisional no processamento dos pneus, sob coordenação da Polícia Penal. O trabalho garante remuneração e remição de pena (um dia a menos a cada três trabalhados), promovendo ressocialização e ampliando o alcance social da logística reversa. Trata-se de um modelo que integra políticas públicas de meio ambiente, infraestrutura, saúde e sistema penitenciário de forma inédita e eficiente.

A iniciativa da ponte é um dos resultados mais visíveis do Programa Brasil Rodando Limpo, que já recicla cerca de 180 mil toneladas de pneus inservíveis por ano. Com 14 recicladoras associadas em 20 estados e presença em mais de 135 municípios, o programa combate o descarte irregular, amplia a rastreabilidade e transforma um dos maiores passivos ambientais do país em insumo produtivo.

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Para Ricardo Alípio, presidente da ABIDIP, o modelo brasileiro de logística reversa revela algo ainda pouco comum: a convergência efetiva entre políticas públicas. “Saúde, meio ambiente, sistema penitenciário e infraestrutura atuam de forma integrada em uma solução que já se mostra escalável e economicamente viável. O desafio agora é transformar casos de sucesso como esse em políticas públicas estruturadas e de grande alcance, capazes de ampliar resultados e gerar valor sistêmico para o país”, destaca.