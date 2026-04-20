Campanha da Nacional Inn oferece tarifas exclusivas

O Hotel Cassino Tower Savassi BH, integrante da rede Nacional Inn e localizado na capital de Minas Gerais, anuncia, para este mês, a campanha promocional Abril Imbatível, com tarifas de até 23% de desconto aplicadas diretamente nas reservas.

Abril é um mês estratégico para a rede hoteleira por se situar entre períodos de alta demanda e ainda apresentar potencial relevante de movimentação, especialmente em destinos urbanos como Belo Horizonte. A ideia da companhia foi justamente transformar esse momento em uma oportunidade clara para o cliente.

O objetivo da campanha Abril Imbatível foi criar uma percepção de vantagem real. Além do desconto em si, há um conceito por trás: permitir que mais pessoas vivenciem a região do bairro Savassi com conforto e certo nível de sofisticação, sem que isso represente um impacto significativo no orçamento.

O diretor da Rede Nacional Inn, Ricardo Aly, detalha que “a campanha busca posicionar o hotel de forma competitiva, ativa a demanda em um período específico e reforça algo que nós acreditamos: que é possível oferecer uma experiência completa — localização, estrutura e serviço — com custo-benefício. É isso que sustenta a ação”, revela.

Ao reservar a hospedagem nesse período, o viajante tem acesso a todo o pacote de serviços do hotel, como café da manhã completo, uso da estrutura e atendimento 24 horas, entre outros serviços que fazem parte da oferta do Cassino Tower Savassi BH.

Há também o ganho indireto da localização. A unidade está situada a cerca de 3 km do Mercado Central e da rodoviária da cidade, além de ter acesso ao Aeroporto da Pampulha (14,5 km) e ao Aeroporto Internacional de Confins (34 km), o que pode reduzir deslocamentos e otimizar a viagem.

Estrutura e serviços

A estrutura do Cassino Tower Savassi BH inclui acomodações amplas, banheiro privativo e um padrão de conforto que busca atender tanto hóspedes a trabalho quanto a lazer. O hotel também oferece café da manhã incluso, com variedade de frutas, pães e pratos quentes, além de restaurante à la carte e bar disponível para os hóspedes no período da noite.

O hotel conta com recepção 24 horas, equipe multilíngue, possibilidade de hospedagem com pets, estacionamento no local e estrutura para a realização de eventos em espaço versátil.

“Estamos trabalhando com uma expectativa bem positiva. Campanhas com esse tipo de apelo — desconto aliado a um produto bem posicionado — costumam gerar um aumento consistente na taxa de ocupação ao longo do mês”, explica Aly.

Segundo o diretor da rede, campanhas como a Abril Imbatível também contribuem para a qualificação da demanda. De modo geral, esse tipo de ação atrai tanto o público de lazer, interessado em aproveitar Belo Horizonte com mais tranquilidade, quanto o corporativo, que passa a perceber maior valor na hospedagem nesse período.

“O retorno não é só imediato. Fortalecemos também o relacionamento e percepção de marca. Muitas vezes, o hóspede vem pela campanha e volta depois pela experiência. Esse ciclo, para nós, é tão importante quanto o resultado de abril em si”, analisa.

Como acessar a campanha?

O acesso à campanha é feito pelos canais oficiais do hotel, onde as tarifas promocionais estão destacadas na página inicial do site. As reservas realizadas pelo aplicativo da Rede Nacional Inn podem apresentar condições adicionais, com descontos exclusivos em determinados casos.

Ainda existe o programa de fidelidade UAINN, no qual os hóspedes acumulam pontos a cada hospedagem. Esses pontos podem ser convertidos em benefícios, descontos ou acesso a campanhas específicas oferecidas pela rede.

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De acordo com o Aly, a recomendação é realizar a reserva com antecedência, já que a disponibilidade é limitada e as categorias com tarifas mais baixas tendem a se esgotar primeiro. “No geral, o processo é simples: escolher a data, visualizar o desconto já aplicado e confirmar”, conclui.



Para mais informações, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/cassino-tower-savassi-belo-horizonte?