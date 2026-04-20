A Toshiba America Business Solutions comemora o Dia da Terra 2026 durante todo o ano. A empresa presta uma homenagem ao nosso planeta ao promover o reflorestamento de áreas ecologicamente sensíveis em todas as partes do mundo e ao proteger áreas abertas contra o lixo eletrônico.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260420387710/pt/

A Toshiba celebra o Dia da Terra 2026 ao longo do ano

Somente em 2025, a empresa foi responsável pelo replantio de quase 24 mil árvores padrão nos Estados Unidos, na Romênia, na Malásia, na França, na Tanzânia e no Canadá. A empresa também reciclou cerca de 28 toneladas métricas de lixo eletrônico proveniente de cartuchos de toner vazios.

Preservando áreas abertas

A Toshiba eliminou mais de 1.664 toneladas métricas de resíduos de aterros comunitários desde que fez parceria, em 2008, com a recicladora internacionalmente reconhecida Close the Loop. Isso equivale a encher quase 119 contêineres marítimos padrão de 40 pés. A Toshiba também fornece componentes de cartuchos de toner para o mercado de commodities, enquanto transforma outros em novos produtos — como asfalto para recapeamento de estradas — com o apoio da Close the Loop.

A sustentabilidade e a conservação são iniciativas que abrangem toda a empresa e estão presentes em todos os aspectos de suas operações, desde o design de produtos e a eficiência energética até a gestão da cadeia de suprimentos. Isso inclui a integração de até 60,8% de conteúdo de plástico reciclado, que atende ou excede as normas Energy Star,EPEAT (Ferramenta de Avaliação Ambiental de Produtos Eletrônicos), RoHS (Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas) e REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos), em suas premiadas impressoras multifuncionais e-STUDIO™. A Toshiba também exige que 100% dos novos fornecedores cumpram suas normas de aquisição centradas na sustentabilidade.

Reflorestamento global

Desde que estabeleceu seu programa de reflorestamento com a PrintReleaf, em 2016, a Toshiba foi responsável pelo reflorestamento de 226.130 árvores padrão em florestas designadas para conservação e restauração em todas as partes do mundo. Por meio desse programa, os clientes da Toshiba podem selecionar onde reflorestar, com base nas recomendações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A cada 8.333 folhas impressas, uma árvore padrão é reflorestada. A PrintReleaf estabelece parcerias com organizações de inspeção, verificação, teste e certificação globalmente reconhecidas, que certificam os parceiros florestais e projetos individuais, garantindo a sobrevivência das árvores durante o período inicial de auditoria e apoiando a saúde florestal a longo prazo.

“Operar de forma sustentável, ao mesmo tempo em que ajudamos nossos parceiros e clientes a fazer o mesmo, é um princípio fundamental de negócios na Toshiba”, afirma o presidente e CEO da Toshiba America Business Solutions, Larry White. “É essencial que todos nós façamos tudo o que pudermos para cuidar do nosso planeta hoje, amanhã e para as futuras gerações.”

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Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions é uma das principais inovadoras em soluções que capacitam pessoas a trabalhar de forma eficiente e eficaz em seus ambientes profissionais. Atendendo profissionais nos Estados Unidos, México e América Central e do Sul, a Toshiba oferece sistemas, serviços e assinaturas seguros e sustentáveis para imprimir, gerenciar e exibir informações com mais eficiência. A Toshiba mantém foco contínuo em seus clientes e comunidades, é comprometida com a sustentabilidade e é reconhecida como uma das 100 Empresas Mais Sustentáveis do Wall Street Journal Para saber mais, acesse business.toshiba.com. Siga a Toshiba no LinkedIn, X (Twitter) e YouTube.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260420387710/pt/

Assessoria de Mídia

Toshiba America Business Solutions

Rick Havacko

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